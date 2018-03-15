Profesyonel Mutfak Makinesi ile Püf Noktaları

KULLANIM ALANLARINA GÖRE APARATLAR



Balon çırpıcı, hamur yoğurucu, karıştırıcı ve çiğ köfte aksesuarı 4 ana aparatına ek olarak; kıyma, sucuk ve içli köfte aksesuarı, hamur açma ve kesme aksesuarı ve püre ve salça hazırlama aksesuarı bulunmaktadır.

Balon çırpıcı: Krema, kremşanti ve yumurta gibi hafif malzeme­lerin hazırlanması için kullanılır. Yumurta akı köpüğü, mayonez, kremşanti gibi hafif ve havalı olması gereken karışımların maksimum verimle kabarmasını sağlar.

Hamur yoğurucu: Ekmek hamuru gibi yoğun malzemelerin bulunduğu hamurların yoğrulması ve ek malzemelerin hamurun içine karıştırılması için kullanılır. Ekmek, makarna hamuru pizza hamuru gibi yoğun malzemeleri kolaylıkla yoğurabilir; kuru üzüm, ceviz, damla çikolata gibi ek malzemeleri yoğurdunuz hamura rahatça karıştırabilirsiniz.

Karıştırıcı: Kek hamuru kıvamındaki malzemelerin karıştırıl­ması için kullanılır. Püre, dondurma, kek hamuru gibi ağır malzemelerin homojen bir şekilde karışmasını ve kusursuz kıvam almasını sağlar.

Çiğ köfte aksesuarı: Ev tipi çiğ köfte hazırlamak için kullanılır. Patentli özel formu ile malzemeleri zahmetsizce yoğurabilir, evinizde pratik şekilde çiğ köfte yapabilirsiniz.

Püre ve salça hazırlama aksesuarı: Salça hazırlığı öncesi domates ve biberleri püre halinde süzerek; çekirdek, sap ve kabuklarından ayrışmasını sağlar.

Marmelat, bebek maması, yumuşak meyve ya da pişmiş sebze püresi gibi gıdaları hazırlamak ve nohut gibi baklagillerden püre elde etmek için de kullanabilirsiniz.

Kıyma, sucuk ve içli köfte aksesuarı: Özel diski ile ideal kıvamda kıyma çekebilir, ek parçaları ile içli köfte yapabilirsiniz. Ayrıca sucuk, sosis gibi et ürünlerini evinizde gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz.

Hamur açma ve kesme aksesuarı: Hazırladığınız hamuru istediğiniz inceliğe kadar açabilir; mutfağınızda birbirinden lezzetli erişte ve makarnalar yapabilirsiniz.