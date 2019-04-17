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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
17.04.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Pirinç salatası nasıl yapılır? Pirinç salatası tarifi

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Pirinç salatası nasıl yapılır? Pirinç salatası tarifi

Salata tariflerine bir yenisi eklemek isteyenler için bol malzemeli bir önerimiz var: Pirinç salatası. Pilavın ana malzemesi pirinç, bu kez çeşitli sebzelerle birlikte kek kalıbına konuluyor, davet sofralarına yakışır bir sunumla göz dolduruyor. Peki, pirinç salatası nasıl yapılır? İşte, pirinç salatası tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı pilavlık pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
3 su bardağı sıcak su
2 çay kaşığı tuz
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
1 kutu konserve mısır
1 kavanoz karışık konserve garnitür (bezelye, havuç, patates)
7-8 adet salatalık turşusu (isteğe bağlı)
2 adet konserve kırmızı biber
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı tuz

Arancini tarifi
Arancini tarifi

Yapılışı:

Pirinci ayıklayın süzgece koyun, nişastası akana kadar 2-3 kez bol suyla yıkayın.

Ilık suda ıslatıp 10 dakika bekletin, tekrar bol suyla yıkayıp iyice süzün.

Tencerede tereyağını eritin ve pirinç ilave edin, pirinçler cam gibi olup birbirine yapışmayacak hale gelene kadar kavurun.

Sıcak suyu ilave edip tuz atın ve üzeri göz göz olana kadar yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlar başlamaz kısık ateşte pişirin.

Pişen pilavı kapağı kapalı olarak 15-20 dakika kadar dinlendirin.

Pilav dinlenirken maydanoz, dereotu, biber ve salatalık turşularını doğrayın.

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Karışık garnitürü ve mısırı süzün, hazırladığınız tüm malzemeyi ılık pilava ilave edin, tuz ve limon suyu ile lezzetlendirin.

Kek kalıbını sudan geçirin, hazırladığınız salatayı içine doldurun, kaşık yardımıyla bastırın.

Kek kalıbındaki salatayı tabağa çevirerek servis yapın.

Pirinçli balık lokma tarifi
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