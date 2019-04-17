Pirinç salatası nasıl yapılır? Pirinç salatası tarifi
Salata tariflerine bir yenisi eklemek isteyenler için bol malzemeli bir önerimiz var: Pirinç salatası. Pilavın ana malzemesi pirinç, bu kez çeşitli sebzelerle birlikte kek kalıbına konuluyor, davet sofralarına yakışır bir sunumla göz dolduruyor. Peki, pirinç salatası nasıl yapılır? İşte, pirinç salatası tarifi
Malzemeler:
2 su bardağı pilavlık pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
3 su bardağı sıcak su
2 çay kaşığı tuz
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
1 kutu konserve mısır
1 kavanoz karışık konserve garnitür (bezelye, havuç, patates)
7-8 adet salatalık turşusu (isteğe bağlı)
2 adet konserve kırmızı biber
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Pirinci ayıklayın süzgece koyun, nişastası akana kadar 2-3 kez bol suyla yıkayın.
Ilık suda ıslatıp 10 dakika bekletin, tekrar bol suyla yıkayıp iyice süzün.
Tencerede tereyağını eritin ve pirinç ilave edin, pirinçler cam gibi olup birbirine yapışmayacak hale gelene kadar kavurun.
Sıcak suyu ilave edip tuz atın ve üzeri göz göz olana kadar yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlar başlamaz kısık ateşte pişirin.
Pişen pilavı kapağı kapalı olarak 15-20 dakika kadar dinlendirin.
Pilav dinlenirken maydanoz, dereotu, biber ve salatalık turşularını doğrayın.
Karışık garnitürü ve mısırı süzün, hazırladığınız tüm malzemeyi ılık pilava ilave edin, tuz ve limon suyu ile lezzetlendirin.
Kek kalıbını sudan geçirin, hazırladığınız salatayı içine doldurun, kaşık yardımıyla bastırın.
Kek kalıbındaki salatayı tabağa çevirerek servis yapın.
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