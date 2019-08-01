Lezzet Kasesi: Karides Poke Bowl
Hawaii’den bize uzanan, son zamanların popüler lezzeti poke bowl kaselerini mutfağınızda da yapabilirsiniz. İşte avokadolu karidesli poke bowl tarifi…
Malzemeler:
Pilav için;
•1 su bardağı basmati pirinci
•1,5 su bardağı sıcak su
•1,5 yemek kaşığı tereyağı
•1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
•Yarım avokado
•6-7 adet jumbo karides
•1 yemek kaşığı tereyağı
•Yarım çay bardağı haşlanmış nohut
•1 adet domates
•Kırmızı lahana
•Maydanoz
•Taze soğan
•Çörek otu
•2 yemek kaşığı soya sosu
Tarif:
1-Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede yağı eritin ve içerisine pirinçlerinizi ekleyip 5 dakika orta ateşte kavurun.
2-Pirinçler yapışmaya başlayınca sıcak suyu ve tuzu ekleyip karıştırın ve ocağın altını kısın.
3-15 dakika suyunu çekene kadar pişirin.
4-Pilavınız suyunu çekince ocağın altını kapatın ve dinlenmeye bırakın.
5-Arçelik Ankastre Ocak’ta küçük bir tavada tereyağını eritin ve karideslerinizi bir iki dakika soteleyip kenara alın.
6-Avokado, domates, mor lahana, maydanoz ve taze soğanı doğrayın.
7-Servis kasenize pilavınızı alın ve üzerine sırayla nohut, domates, taze soğan, karides ve mor lahanayı yerleştirin.
8-Üzerine soya sosunu döküp çörek otu serpin.
9-Afiyet olsun!
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