3 Sebzeli Parmesan Soslu Makarna
Brokoli, soya fasulyesi ve frenk soğanının enfes lezzeti parmesanlı kremalı sosla birleşti. İşte yerken pişmanlık duymayacağınız makarna tarifi…
Malzemeler:
• 300 g brokoli
• 1 paket penne makarna
• 100 g soya fasulyesi
• 5-6 dal frenk soğanı
• 1 paket krema
• 60 g parmesan peyniri
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
Tarif:
1. Arçelik Ankastre Ocak'a derin bir tencere alın ve makarnayı haşlamak için suyu kaynatın.
2. Kaynayan suyun içine makarnaları atıp haşlayın.
3. Ayrı bir tencerede brokoli ve soya fasulyesini haşlayın.
4. Krema, tuz, karabiber ve parmesan peynirini Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'da karıştırın.
5. Haşlanan makarnayı ve sebzeleri süzün.
6. Makarnanızı servis tabağına koyun. Üzerine haşladığınız sebzeleri ekleyin.
7. Son olarak üzerine sosunuzu gezdirin.
8. İncecik kıydığınız frenk soğanını da serpin ve servis edin.
9. Afiyet olsun!
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