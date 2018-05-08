Patlıcanın Peynirle Olan Eşsiz Birlikteliği: Atıştırmalık Peynirli Patlıcan





Malzemeler:

• 1 büyük boy patlıcan

• 1 su bardağı keçi peyniri

• Kuru domates

• Çam fıstığı

• Maydanoz

• Zeytinyağı

• Sıvı yağ

Tarif:

1. Patlıcanları yıkayın ve ortadan ikiye uzunlamasına kesin.

2. Kestiğiniz patlıcanların her tarafına bir fırça yardımıyla sıvı yağ yedirerek fırın tepsisine dizin.

3. Patlıcanları 180 derecede Arçelik Ankastre Fırın’da yaklaşık 25 dakika pişirin.

4. Patlıcanlar biraz pişince fırın kapağını açın ve patlıcanların üzerine keçi peynirini ekleyerek tepsiyi tekrar fırına verin.

5. Ardından iyice közlenene kadar fırında bırakın.

6. Çam fıstıklarını küçük bir tencerede az miktar zeytinyağı ile kavurun.

7. Kavrulan fıstıkları fırından çıkan közlenmiş patlıcanların üzerine ilave edin.

8. Patlıcanları kuru domates ve maydanoz ile süsleyerek servise hazır hale getirin.

9. Afiyet olsun!