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Mucize Lezzetler
08.05.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Patlıcanın Peynirle Olan Eşsiz Birlikteliği: Atıştırmalık Peynirli Patlıcan

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Patlıcanın Peynirle Olan Eşsiz Birlikteliği: Atıştırmalık Peynirli Patlıcan

Patlıcan çok farklı tatlarla bir araya gelip her zaman ortaya enfes bir tat çıkarıyor. Her yiyen ona bayılıyor, tadına doyum olmuyor. İşte patlıcanın her halini sevenler için yepyeni bir önerimiz var! Peynir ve patlıcan bir tarifte buluşuyor, sıcak lezzeti her mideyi şenlendiriyor! Patlıcan üstünde erimiş keçi peyniri damaklarda hoş bir tat bırakıyor. Kuru domates ve kavrulmuş çam fıstıkları da tadına tat katmasına yetiyor…

Patlıcanın Peynirle Olan Eşsiz Birlikteliği: Atıştırmalık Peynirli Patlıcan

Malzemeler:

1 büyük boy patlıcan
1 su bardağı keçi peyniri
Kuru domates
Çam fıstığı
Maydanoz
Zeytinyağı
Sıvı yağ

Tarif:

1. Patlıcanları yıkayın ve ortadan ikiye uzunlamasına kesin.
2. Kestiğiniz patlıcanların her tarafına bir fırça yardımıyla sıvı yağ yedirerek fırın tepsisine dizin.
3. Patlıcanları 180 derecede Arçelik Ankastre Fırın’da yaklaşık 25 dakika pişirin.
4. Patlıcanlar biraz pişince fırın kapağını açın ve patlıcanların üzerine keçi peynirini ekleyerek tepsiyi tekrar fırına verin.
5. Ardından iyice közlenene kadar fırında bırakın.
6. Çam fıstıklarını küçük bir tencerede az miktar zeytinyağı ile kavurun.
7. Kavrulan fıstıkları fırından çıkan közlenmiş patlıcanların üzerine ilave edin.
8. Patlıcanları kuru domates ve maydanoz ile süsleyerek servise hazır hale getirin.
9. Afiyet olsun!

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