‘Muz ve ekmek bir arada olur mu hiç!’ demeyin. Kuru malzemelerin ayrı, yaş malzemelerin ayrı hazırlanıp, birbirlerine yedirilme felsefesine dayanan bu ekmeğimsi kek, yiyenleri kendine hayran bırakıyor. Muz ve cevizin bir ekmekte buluşması, ortaya enfes bir tarif çıkardı. İşte muzlu cevizli ekmek tarifi…

Malzemeler:

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

4 yemek kaşığı soya yağı

2 yumurta akı

1 çay kaşığı konsantre vanilya

¼ çay kaşığı tuz

3 adet büyük boy olgun muz

1 çay bardağı şeker

1 su bardağı Amerikan pirinci kepeği

1 su bardağı ezilmiş ceviz içi Tarif: Muzları soyun ve Arçelik In Love Doğrayıcı’da püre haline getirin. Un, pirinç kepeği, kabartma tozu ve tuzu bir kaba alıp hepsini harmanlayın. Şeker ve yağı ayrı bir kapta Arçelik In Love Mikser ile 1 dakika boyunca çırpın. Üzerine yumurta aklarını ilave edin ve 30 saniye daha karıştırın. Mikserin hızını düşürün ve sırasıyla unlu karışımı, püre haline getirdiğiniz muzu ve vanilyayı ilave edin. Her eklemeden sonra iyice karıştırın. En son olarak ezilmiş ceviz içini de ekleyip karıştırın. Hazırladığınız ekmeği ekmek kalıbına dökün. 250 dereceye ayarlı Arçelik Ankastre Fırın’da 60 dakika boyunca pişirin. Sıcacık dilimlerin keyfini doyasıya çıkarın, afiyet olsun! Sponsorlu İçerik