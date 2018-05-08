Mutfakların Vazgeçilmezi: 5 Geleneksel Türk Tatlısı Tarifi

1- Kadayıf Fıstığı Sarmalıyor: Fıstıklı Kuş Gözü Kadayıf

Malzemeler:

• 500 gram koparılmamış tel kadayıf

• Yarım paket margarin

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• 1 su bardağı Antep fıstığı

Şerbeti için;

• 3 su bardağı şeker

• 2,5 su bardağı su

• Yarım limonun suyu

Süslemek için;

• Çilek dilimleri

Tarif:

1. Öncelikle şerbet için şeker ve suyu bir tencereye koyup Arçelik Ankastre Ocak’ta kaynatın.

2. Kaynamaya başlayan şerbetin içerisine limon suyunu da ekleyerek 6-7 dakika daha kaynatın.

3. Soğuması için ocaktan alın.

4. Tereyağını eriterek kadayıfın üzerine gezdirin.

5. Kadayıfların kopmamasına özen göstererek elinizle iyice harmanlayın.

6. Kadayıftan ince bir tutam alın ve 3 parmağınıza sararak rulo haline getirin.

7. Rulo haline getirdiğiniz kadayıfları fırın tepsisine dizin.

8. İçlerini fıstık ile doldurun.

9. 165 derece ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da iyice kızarana kadar kadayıfları pişirin.

10. Pişen kadayıfın ilk sıcağı çıktıkran sonra soğuk şerbetini ilave edin.

11. Kadayıfları servis tabağına aldıktan sonra çilek dilimleri ile tabağınızı süsleyin.

12. Afiyet olsun!

2- Çıtır Çıtır: Havuç Dilimi Baklava





Malzemeler:

• 1 paket baklavalık yufka

• 250 gram tereyağı

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• 250 gram fıstık

Şerbeti için;

• 3 su bardağı şeker

• 3,5 su bardağı su

• 4 damla limon suyu

Üzeri için;

• Toz Antep fıstığı

Tarif:

1. Bir tencerede şerbeti hazırlayın ve Arçelik Ankastre Ocak’ta yarım saat kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin, 10 dakika daha kaynatın.

2. Soğuması için kenara alın.

3. Yuvarlak bir tepsiyi ters çevirip ölçüsünü alın, paketten çıkardığınız yufkaları serin ve etrafını kesin.

4. Tereyağını bir tavada eriterek üzerine de sıvı yağ ekleyip kaynatın.

5. Yağlanmış yuvarlak tepsiye iki adet yufkayı serin ve iki kaşık yağı döküp yedirin.

6. Paketin yarısını aynı şekilde ikişer ikişer yağlayın.

7. İki adet yufkayı tepsiye serin ve kestiğiniz parçalardan biraz biraz ara katlara yerleştirin.

8. Yarısına geldiğinizde dövülmüş fıstığı yayın.

9. Tekrar ikişer ikişer yağlayın.

10. Son olarak yufkaları havuç dilimi kesin ve önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 170 derecede iyice kızarana kadar pişirin.

11. Sıcak baklavaya soğuk şerbeti dökün.

12. Soğuduktan sonra toz Antep fıstığını dilediğiniz gibi serpiştirin.

13. Çıtır çıtır havuç dilimi baklavayı afiyetle yiyin!

3- Şerbetine Doyum Olmaz: Künefe





Malzemeler:

• 500 gram kadayıf

• 300 gram künefe peyniri

• 200 gram eritilmiş tereyağı

Şerbeti için;

• 3 su bardağı su

• 2,5 su bardağı toz şeker

• 3-4 damla limon suyu

Üzeri için;

• Toz Antep fıstığı

Tavayı yağlamak için;

• 1-2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı pekmez

Tarif:

1. Bir tencereye su ve şekeri koyarak Arçelik Ankastre Ocak’ta kaynamaya bırakın.

2. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ilave edin.

3. Kıvam alan şerbeti soğumaya bırakın.

4. Kadayıfı minik minik parçalara ayırın ve derin bir kapta erimiş tereyağı ile birleştirin.

5. Künefeyi yapacak olduğunuz tavaya tereyağını sürün ardından pekmezle de üzerinden geçin.

6. Yağladığınız kadayıfları tavaya iyice bastırarak yerleştirin.

7. Daha sonra künefe peynirini kadayıfların üzerine dilimleyin.

8. Tekrar eşit miktarda kadayıfı peynirlerin üzerine basarak şeklini toplayın ve iyice bastırın.

9. Künefeniz hazır olduktan sonra ocağınızın altını açın ve bir tarafını 5 dakika kadar pişirin.

10. Ardından ters çevirin. Bu sırada tavayı tekrar yağlamayı unutmayın.

11. Künefe pişme aşamasındayken şerbetini ilave edin.

12. Şerbet iyice emildikten sonra üzerini toz fıstık ile bolca süsleyerek afiyetle yiyin!

4- Top Top Lezzet: Lokma Tatlısı





Malzemeler:

• 1 su bardağı un

• ½ su bardağı ılık su

• 1 tatlı kaşığı kuru maya

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• 1 çay kaşığı tuz

Kızartmak İçin:

• 2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbeti için;

• 3 su bardağı toz şeker

• 2 su bardağı su

• ½ adet limon suyu

Tarif:

1. Tatlının şerbeti için şeker ve suyu derin bir tencereye alın ve karıştırarak Arçelik Ankastre Ocak’ta orta derece ateşte kıvam alana kadar kaynatın.

2. Limon suyunu da kaynayan şerbete ekleyerek 2 dakika kadar daha kaynatın ve şerbeti soğumaya bırakın.

3. Bir karıştırma kabının içerisine unu ekleyin.

4. Kıvam alan hamurunuzu mayalanması için bir kapta yarım saat bekletin.

5. Ayçiçek yağını derin bir tavada kızartın.

6. Mayalanan hamuru elinize alıp sıkarken bir kaşıkla hamurdan alıp yağa atın.

7. Lokmaları kızgın yağın içerisinde renk değiştirene kadar kızartın. Kızaran hamurları bir kaba alın.

8. Kızarma işi bittikten sonra kızarmış olan hamurları şerbete atınca yumuşamaması için tekrar kızartın.

9. Pişen lokmaları soğumuş şerbet tenceresine ilave ederek şerbeti sıcakken çekmesini sağlayın.

10. 5 dakika bekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz!

5- Üzeri Mis Gibi Kızarmış: Fırın Sütlaç





Malzemeler:

• Yarım su bardağı pirinç

• 1,5 su bardağı su

• 5 su bardağı süt

• 3 yemek kaşığı pirinç unu

• 1 yemek kaşığı nişasta

• 1 paket vanilya

• 1+ 1/3 su bardağı toz şeker

Tarif:

1. Nişasta, pirinç unu, vanilya ve şekeri bir kapta Arçelik Eternity Mikser ile karıştırın, içerisine sütü yavaş yavaş ekleyerek homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpın.

2. Pirinci ayıklayın ve 1,5 bardak suda haşlayın, suyunu çekip yumuşayınca hazırladığınız sütlü karışımı pirince ekleyin ve kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırın.

3. Sütlacı kaselere paylaştırarak fırın tepsisine koyun ve biraz ılımasını bekleyin.

4. Fırın tepsisine kaselerin yarısına gelinceye kadar su ilave edin.

5. Önceden ısıtılmış 200 derece Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri kızarıncaya kadar 15-20 dakika pişirin ve soğuk servis edin.

6. Afiyet olsun!