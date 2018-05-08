Meyvelerin Gücü Adına: 3 Çeşit Meyveli Komposto

1- Mayhoş Bir Tat: Vişne Kompostosu

Malzemeler:

• 800 gram vişne

• 2 su bardağı toz şeker

• 6 su bardağı su

• 2 adet karanfil

• 1 adet çubuk tarçın

Tarif:

1. Vişnelerin sap kısımlarını ayıklayarak suyunu süzün.

2. Derin bir tencere içine su ve toz şekeri ilave edin.

3. Şeker eriyene kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta karıştırın ardından karanfil ve çubuk tarçın ekleyin.

4. Kaynamaya başlayan karışıma, vişne tanelerini katarak kısık ateşte 10-15 dakika boyunca pişirin.

5. Çubuk tarçın ve karanfili içinden çıkarmayı unutmayın.

6. Kompostoyu bir müddet dolapta beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

7. Buz gibi! Afiyet olsun!

2- Armut ve Cevizin Eşsiz Uyumu: Armutlu Cevizli Komposto





Malzemeler:

• 1 kilo armut

• 2,5 su bardağı toz şeker

• 6 su bardağı su

• 2-3 diş karanfil

• 1 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

• Ceviz

Tarif:

1. Armutları iyice yıkayın ve sonrasında kabuklarını soyun.

2. Ortadan ikiye keserek çekirdekli kısımlarını temizleyin. Temizlediğiniz armutları ince dilimler haline getirin.

3. Geniş bir tencere içerisine toz şeker, karanfil ve su ilave edin. Armutlar yumuşayıncaya kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta kaynatın.

4. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

5. Kompostoyu bir süre buzdolabında beklettikten sonra dilerseniz kuru üzüm ve ceviz serpiştererek servis edebilirsiniz.

6. Buz gibi, afiyet olsun!

3- Tam Bir Lif Deposu: Kuru Meyveli Komposto





Malzemeler:

• 1 paket kuru meyve

• 1 avuç kuru incir

• 1 avuç kuru dut

• 1 avuç kuru siyah üzüm

• 1 tane çubuk tarçın

• 3 tane karanfil

• 2 yemek kaşığı şeker

• Kuru elma ve kuru erik

Tarif:

1. Kuru meyveleri yıkayıp tencereye alın.

2. Suyunu koyarak Arçelik Ankastre Ocak’ta orta ateşte pişirmeye bırakın.

3. Su kaynayınca toz şekeri ve karanfilleri koyun.

4. İncirler yumuşayınca ateşten alın.

5. Afiyet olsun!