Lezzetli Hafta Sonu Kahvaltısı

Malzemeler:

• 2 adet elma

• Birkaç çeşit peynir

Pankek İçin:

• 1 adet yumurta

• ½ tatlı kaşığı şeker

• 1 su bardağı süt

• 1 ½ su bardağı un

• ½ paket vanilya

• ½ kabartma tozu

Renkli Biberler İçin:

• Sarı ve kırmızı biberler

• 2 yumurta

Pankek Tarifi:

Yumurta ve şekeri Arçelik Eternity Mikser ile iyice çırpın. Karışım köpüklenmeye başladığında sütü ekleyerek çırpmaya devam edin. Son olarak un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek çırpın. Cıvık hamur kıvamına gelen karışımınızı Arçelik Ankastre Ocak'ta yağladığınız bir tavada küçük parçalar halinde pişirin.

Renkli Biber Tarifi:

Renkli biberlerinizi ne ince ne de kalın, daire olacak şekilde kesin. Kestiğiniz biberleri Arçelik Ankastre Ocak'ta yağladığınız tava içerisine alın. Ardından biberleri ters düz yaparak pişirin. Pişen biberlerinizin içerisine yumurtalarını kırın. Ardından tavanın üzerini bir kapakla kapatın. Elmalarınızın çekirdekli kısımlarını temizleyerek Arçelik B-Fit Power Blender'a atın. Blender'dan geçirdiğiniz elmaların suyunu sunum yapacağınız bardağa koyun. Son olarak hazırladığınız pankekleri sunum tabağına alınız. Peynirleri tabağa yerleştiriniz. Renkli biberleriniz iyice piştikten sonra onları da sunum tabağına ekleyin. Pankeklerinizin üzerine bal gezdirin. Renkli biberlerinizin üzerine karabiber dökün. Ardından peynirlerin üzerine ceviz eklenerek istenilen diğer malzemeler eklenir. Lezzetli kahvaltı tabağınızı hazırladığınız elma suyuyla servis edin.

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