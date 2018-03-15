Kokusu Mest Edecek: Kestaneli 3 Leziz Tarif

1. Farklı bir tat arayanlara: Kestane Çorbası

Malzemeler:

• 1 kg kestane

• 30 gr tereyağı

• 1 soğan

• 1 litre tavuk suyu

• 1 diş sarımsak

• Yarım çay kaşığı tarçın

Tarif:

1. Kestanelerin kabuğunu bıçağın ucuyla iç kabuk görünecek şekilde çizin ve Arçelik Ankastre Fırın kestane pişirme aparatı Fritto ile fırına sürün.

2. Pişen kestanelerin kabuklarını dikkatlice soyun.

3. Birkaç tane kestaneyi kenara ayırın.

4. Geriye kalan kestaneleri de küçük parçalar şeklinde kesin.

5. Bir tencerede tereyağını eritin.

6. Soğanı ince ince kıyarak tereyağında kavurun.

7. Küçük kestiğiniz kestaneleri de ilave edip kavurma işlemine devam edin.

8. Ardından kıyılmış sarımsağı ilave ederek 2 dakika daha pişirin.

9. Tavuk suyunu da ekledikten sonra 20 dakika boyunca pişirin.

10. Çorbayı Arçelik B-Fit Power Blender’la ezerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.

11. Yarım çay kaşığı tarçını ekleyip karıştırın.

12. Çorbanızı, bütün kestane içleri ile süsleyip sıcacık için!

2. Çayın yanına da çok yakışır: Kestaneli Kek





Malzemeler:

• 3 adet yumurta

• 1 su bardağı toz şeker

• 1/2 su bardağı zeytinyağı

• 1/2 su bardağı süt

• 1 yemek kaşığı kakao

• 200 gram kestane

• 2 su bardağı un

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

Üzeri için;

• Yer fıstığı

Tarif:

1. Kestanelerin üzerine keskin bir bıçak yardımıyla çizikler atın.

2. Çizdiğiniz kestaneleri kaynar suda yaklaşık 30 dakika kadar haşlayın.

3. Daha sonra kabuklarını soyun ve tüylü kısımlarını temizledikten sonra küçük parçalar halinde doğrayın.

4. Yumurtaları derin bir karıştırma kabına kırın.

5. Toz şeker ilave ettiğiniz yumurtaları, krema halini alana kadar Arçelik In Love Mikser yardımıyla karıştırın.

6. Zeytinyağı ve sütü de ekledikten sonra kek harcını karıştırmaya devam edin.

7. Elenmiş kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı kek harcına ilave edin.

8. Ardından doğranmış kestane parçalarını ilave edin.

9. Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra kek harcını, tabanını yağlı kağıtla kapladığınız dikdörtgen kek kalıbına aktarın.

10. Yer fıstıklarını kekin üzerine serpiştirin.

11. Önceden ısıtılmış 170 derece Arçelik Ankastre Fırın'da 40 dakika boyunca pişirin.

12. Pişen keki kare şeklinde dilimleyerek servise hazır hale getirin!

3. Kaşık kaşık lezzet: Kestaneli Puding





Malzemeler:

• ½ fincan (50 g) pişmiş kestane

• ¼ su bardağı (35 gr) un

• ¼ fincan (25 g) yulaf unu

• ½ çay kaşığı deniz tuzu

• 2 büyük yumurta

• ⅓ fincan (80 ml) yoğurt

• ⅓ fincan (80 ml) akçaağaç şurubu (tercihen koyu renkte)

• 2 çorba kaşığı sıvı yağ

• Üzeri için toz şeker (isteğe bağlı)

Sosu için;

• 4 çorba kaşığı (55 g) tuzsuz tereyağı

• ½ vanilya çubuğu, boyuna bölünmüş ve kazınmış

• ½ fincan (120 ml) akçaağaç şurubu

• ¼ fincan (60 ml) demlenmiş kahve

Tarif:

1. Arçelik Ankastre Fırın'ı 200 dereceye getirin.

2. Kestaneleri çizip suyun içinde en az 15 dakika bekletin.

3. Suyunu süzdürdükten sonra kağıt havluyla kestaneleri kurulayın.

4. Kestane pişirme aparatı Fritto’ya dizin.

5. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-30 dakika arası kabukları açılıp renk alana kadar kızartın.

6. Pişen kestaneleri fırından alıp soyun ve soğumaya bırakın.

7. Tereyağı ve vanilyayı bir tencereye koyun ve ara sıra karıştırarak orta-düşük ısıda pişirin.

8. Yaklaşık 3-5 dakika sonra tereyağı köpürüp, altın rengine döner ve kahverengileşir.

9. Bu noktada tavayı ocaktan alın, akçaağaç şurubu ve kahveyi dikkatli bir şekilde karışıma aktarın ve kenara kaldırın.

10. Soğuyan kestaneleri Arçelik In Love Doğrayıcı’dan geçirin.

11. Kestane, un ve tuzu büyük bir kap içerisine alın, karıştırın.

12. Ardından yumurta, yoğurt, sıvı yağ ve akçaağaç şurubunu ekleyin.

13. Homojen bir karışım olana kadar karıştırın.

14. Büyük puding kaplarına karışımı boşaltın.

15. Tepsiye ya da fırın teline kapları dizip kontrollü bir şekilde fırında pişirin.

16. Fırından çıkarttığınız pudinglerin üzerine kenara ayırdığınız sosu dökün ve tekrar 15 dakika daha fırına verin.

17. Pudingleriniz şişip altın rengine döndüğünde çıkartabilirsiniz.

18. Üzerine isterseniz toz şeker ya da pudra şekeri servis edebilirsiniz.

19. Sıcak olarak servis etmenizi öneriyoruz, afiyet olsun!