Kıtır Ekmeklerin Vazgeçilmezi: Otlu Tereyağı

Malzemeler:
• 500 gram tereyağı
• 2 sap dereotu
• 2 dal biberiye
• 2 sap maydanoz
• 1 dal taze soğan
• 1 iri diş sarımsak (dövülmüş)
• Yarım çay kaşığı zeytinyağı
• 2 tatlı kaşığı kurutulmuş tarhun
• Yarım çay kaşığı tuz
• Yarım çay kaşığı karabiber
Tarif:
1. Maydanoz ve taze soğanları incecik kıyın.
2. Tarhun otunu elinizle ufalayın.
3. Bir miktar dereotunu Arçelik Eternity Doğrayıcı ile doğrayın.
4. Biberiyeyi de elinizle kopartın.
5. Tüm malzemeyi oda sıcaklığında eriyen tereyağı ile iyice karıştırın.
6. Mutfak tezgâhına streç film serin.
7. Hazırladığınız tereyağı karışımını streç filmin orta kısmına yerleştirin.
8. Ortasına baharatlı tereyağını koyun ve streç filmin bir parçasını üzerine kapatın.
9. Elinizde tereyağına streç film üzerinde silindir şekli verin ve yanlarını sıkıca kapattın.
10. Otlu tereyağını 1 saat boyunca Arçelik No Frost Buzdolabının dondurucu bölümünde
11. Dilimler halinde keserek yemeklerin yanında servis edin veya Arçelik Eternity Ekmek Kızartma Makinesi’nde kızarmış kıtır ekmeklerinizin üzerine sürüp afiyet yiyin!