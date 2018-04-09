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Kıtır Ekmeklerin Vazgeçilmezi: Otlu Tereyağı

Hürriyet Haber
09.04.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:

Tadı damağın her köşesine yayılan, kıtır ekmeklerin üzerine sürülüp her ısırışta başka bir lezzete bürünen, keskin ve bir o kadar da lezzetli otlu tereyağı kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olmak için bekliyor! İşte baharda taze otlarla yapabileceğiniz, kahvaltı sofralarınıza yeni bir lezzet olacak otlu tereyağı tarifi…

Malzemeler:
 500 gram tereyağı
2 sap dereotu
2 dal biberiye
2 sap maydanoz
1 dal taze soğan
1 iri diş sarımsak (dövülmüş)
Yarım çay kaşığı zeytinyağı
2 tatlı kaşığı kurutulmuş tarhun
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber

Kıtır Ekmeklerin Vazgeçilmezi: Otlu Tereyağı

Tarif:
1. Maydanoz ve taze soğanları incecik kıyın.
2. Tarhun otunu elinizle ufalayın.
3. Bir miktar dereotunu Arçelik Eternity Doğrayıcı ile doğrayın.
4. Biberiyeyi de elinizle kopartın.
5. Tüm malzemeyi oda sıcaklığında eriyen tereyağı ile iyice karıştırın.
6. Mutfak tezgâhına streç film serin.
7. Hazırladığınız tereyağı karışımını streç filmin orta kısmına yerleştirin.
8. Ortasına baharatlı tereyağını koyun ve streç filmin bir parçasını üzerine kapatın.
9. Elinizde tereyağına streç film üzerinde silindir şekli verin ve yanlarını sıkıca kapattın.
10. Otlu tereyağını 1 saat boyunca Arçelik No Frost Buzdolabının dondurucu bölümünde
11. Dilimler halinde keserek yemeklerin yanında servis edin veya Arçelik Eternity Ekmek Kızartma Makinesi’nde kızarmış kıtır ekmeklerinizin üzerine sürüp afiyet yiyin!

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
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