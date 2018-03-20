Kestane Artık Kekte: Kakaolu Kestaneli Kek Tarifi

Kışın vazgeçilmezlerinden biri olan közde kestanenin o mis kokusunu artık kekte birleştirme zamanı! Kalpleriniz kestane ve kakaonun birleşimi ile yumuşacık olacak, her çatalı sizi kışa aşık edecek. İşte pratik ve leziz kakolu kestaneli kek tarifi…

Malzemeler:

1 büyük su bardağı sıcak su

70 gram kakao

2 çorba kaşığı klasik granül kahve

2 çorba kaşığı su

180 gram tereyağı

¾ su bardağı esmer şeker

2 adet yumurta

250 gram kestane

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz Üzeri için;

Pudra şekeri Yapılışı:

Öncelikle Arçelik Ankastre Fırın’ın kestane pişirme aparatı Fritto ile kestaneleri pişirin. Bir kapta sıcak su ile kakaoyu iyice karıştırarak eritin. Kahveyi bir bardağa koyup 2 çorba kaşığı su ile karıştırın ardından kakaolu karışıma ekleyin. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu eleyerek karıştırın. Tereyağı ile şekeri Arçelik In Love Mikser ile çırpın. Daha sonra teker teker yumurtaları ekleyip mikser ile çırpmaya devam edin. Üzerine kakaolu karışımı da ilave edip çırpın. Mikseri çıkartın ve kestaneleri ekleyip kaşıkla karıştırın. En son un karışımını ekleyip yine kaşıkla koyu kıvamlı bir hamur elde edene kadar karıştırın. Yaklaşık 25 santimetrelik kelepçeli kalıbı yağlayıp unlayın. Hamuru kalıba boşaltın 180 derece ısıttığınız fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Piştikten sonra 5 dakika daha bekleyin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkartın. Üzerine pudra şekeri serpiştirin. Kestane ve kakaonun eşsiz lezzetini afiyetle yiyin! Sponsorlu İçerik