Kalbimi Koydum: Ev Yapımı Makarna

Malzemeler:

Hamuru için;

• 280 gram un (2 su bardağı)

• 200 gram irmik unu

• 6 adet yumurta

• 1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

• 300 gram orta yağlı kıyma

• 1 adet orta boy kuru soğan

• 1/4 çay kaşığı tuz

• 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için;

• 2 yemek kaşığı tereyağı

Tarif:

1. Ravioli hamuru hazırlama için; un ve irmik ununu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi 'ne alın ve tuzu ekleyin.

2. Tek tek yumurtaları ekleyin.

3. Mikserin kanca balon çırpıcı ucunu takın ve hamur toparlanıncaya kadar düşük devirde karıştırın.

4. Toparlanan hamuru 15 dakika boyunca Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nin hamur yoğurucu aksesuarı ile yoğurun.

5. Hazırladığınız hamuru streç filmle sarıp yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin.

6. Ravioli hamurların streç filmini açmadan önce iç harcı hazırlayın.

7. Kuru soğanı minik küpler halinde doğrayın.

8. Orta yağlı kıyma, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle yoğurun.

9. Mutfak tezgâhını hafifçe unlayın.

10. Toparlanan hamuru minik bezelere ayırın.

11. Bir adet hamur bezesini oklava yardımıyla yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın.

12. Açtığınız hamurları, kalpli kurabiye kalıbınızla kesin.

13. Aynı işlemi diğer hamur bezelerine de uygulayın.

14. Kalpli hamur parçalarının orta kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin.

15. Ravioli makarna hamurlarının kenar kısımlarını hafif bir şekilde ıslatarak üzerine diğer kalpli hamuru kapatın.

16. Üzerlerini temiz bir bez ile örtüp buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

17. Derin bir tencerede bol miktarda su kaynatın.

18. Kaynayan suyun içine makarnaları ilave edin.

19. Hamuru taze taze açtığınız için, 7-8 dakika kadar haşlayın.

20. Haşlanan makarnaları bir süzgeç yardımıyla çıkartıp süzgeçten geçirin.

21. Tereyağını geniş tabanlı bir tavada erittikten sonra, haşlanmış makarnaları tereyağında 1-2 dakika soteleyin.

22. Geniş bir servis tabağına alıp, ev yapımı kalpli makarnanızın keyfinin birlikte çıkartın!