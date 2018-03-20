Kahveyle Bir Bütün: Damla Çikolatalı Muffin

Malzemeler:

2 adet yumurta

150 gram şeker

100 gram sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

200 gram un

1 paket kabartma tozu

100 gram damla çikolata

Yarım çay kaşığı soda

Tarif:

Yumurta ve şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nin Balon Çırpıcı aparatıyla iyice çırpın.

Yağı ve yoğurdu ayrı bir kapta karıştırın.

Karıştırdıktan sonra yavaş ve dikkatli bir şekilde yumurtalı ve şekerli karışıma yedirin.

Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin.

Sodayı kabartma tozunun üzerine dökün ve kek hamurunu homojenize olana kadar çırpın.

İyice karıştıktan sonra damla çikolataları ekleyin ve bu aşamadan sonra çırpmadan tahta kaşık yardımıyla karışımı karıştırın.

Önceden 165 derecede ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da, kek kağıtlarında 15-20 dakika iç kısmını kontrol ederek pişirin.

Selamlique Kapsüllü Türk Kahve Makinesi ile yapacağınız leziz kahveyle servis etmeyi unutmayın! Afiyet olsun!