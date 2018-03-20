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Kahveyle Bir Bütün: Damla Çikolatalı Muffin

Hürriyet Haber
20.03.2018 - 15:35 | Son Güncelleme:

Muffin kahvenin en yakın arkadaşı! Adeta birbirlerini tamamlıyorlar. Kabardıkça çatlayan, çatlamalara doyamayan muffini damla çikolataya boğdukça tadına doyum olmuyor. İşte sıcacık kahvenizi yudumlarken çikolatanın en masum halini hissedeceğiniz pratik damla çikolatalı muffin tarifi…

Malzemeler:
2 adet yumurta
150 gram şeker
100 gram sıvı yağ
2 yemek kaşığı yoğurt
200 gram un
1 paket kabartma tozu
100 gram damla çikolata
Yarım çay kaşığı soda

Tarif:

Yumurta ve şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nin Balon Çırpıcı aparatıyla iyice çırpın.

Yağı ve yoğurdu ayrı bir kapta karıştırın.

Karıştırdıktan sonra yavaş ve dikkatli bir şekilde yumurtalı ve şekerli karışıma yedirin.

Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin.

Sodayı kabartma tozunun üzerine dökün ve kek hamurunu homojenize olana kadar çırpın.

İyice karıştıktan sonra damla çikolataları ekleyin ve bu aşamadan sonra çırpmadan tahta kaşık yardımıyla karışımı karıştırın.

Önceden 165 derecede ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da, kek kağıtlarında 15-20 dakika iç kısmını kontrol ederek pişirin.

Selamlique Kapsüllü Türk Kahve Makinesi ile yapacağınız leziz kahveyle servis etmeyi unutmayın! Afiyet olsun!

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
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