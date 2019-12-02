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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kahvaltı
02.12.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Yılbaşı Kahvaltısının Gözdesi: Krep Tarifi

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Yılbaşı Kahvaltısının Gözdesi: Krep Tarifi

Yılbaşı ruhunu kahvaltı tabağına taşımanın en güzel ve en kolay yolu bu tarifte!

Malzemeler:

•2 adet yumurta
•1,5 su bardağı süt
•1,5 su bardağı un
•1 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

•Çikolata sos
•Frambuaz sos

Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine yumurta, süt, sıvı yağ ve tuzu ekleyip çırpın.
2-Ardından karışıma azar azar unu eleyerek ekleyin.
3-Tüm malzemeler pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.
4-Kıvam ne çok koyu ne de çok sıvı olmalıdır. Sıvı kalırsa biraz un, katı olursa da süt ekleyebilirsiniz.
5-Krep tavanızı Arçelik Ankastre Ocak’a alıp bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.
6-Tava iyice ısınınca hazırladığınız krep karışımından yarım kepçe alıp tava dökün.
7-Tavayı ocaktan kaldırıp sağa sola sallayıp iyice yayılmasını sağlayın.
8-Her iki tarafını da dikkatli şekilde pişirip servis tabağına alın.
9-Hazırladığınız tüm karışımı bu şekilde pişirin.
10-Pişen krepleri önce ortadan ikiye ardından da tekrar üçgen olacak şekilde katlayıp servis tabağına dizin.
11-Kreplerin üzerini çikolata ve frambuaz sosla süsleyin.
12-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’nde hazırladığınız nefis kahveyle beraber servis edin.
13-Afiyet olsun!

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