Yılbaşı Kahvaltısının Gözdesi: Krep Tarifi
Yılbaşı ruhunu kahvaltı tabağına taşımanın en güzel ve en kolay yolu bu tarifte!
Malzemeler:
•2 adet yumurta
•1,5 su bardağı süt
•1,5 su bardağı un
•1 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
•Çikolata sos
•Frambuaz sos
Tarif:
1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine yumurta, süt, sıvı yağ ve tuzu ekleyip çırpın.
2-Ardından karışıma azar azar unu eleyerek ekleyin.
3-Tüm malzemeler pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.
4-Kıvam ne çok koyu ne de çok sıvı olmalıdır. Sıvı kalırsa biraz un, katı olursa da süt ekleyebilirsiniz.
5-Krep tavanızı Arçelik Ankastre Ocak’a alıp bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.
6-Tava iyice ısınınca hazırladığınız krep karışımından yarım kepçe alıp tava dökün.
7-Tavayı ocaktan kaldırıp sağa sola sallayıp iyice yayılmasını sağlayın.
8-Her iki tarafını da dikkatli şekilde pişirip servis tabağına alın.
9-Hazırladığınız tüm karışımı bu şekilde pişirin.
10-Pişen krepleri önce ortadan ikiye ardından da tekrar üçgen olacak şekilde katlayıp servis tabağına dizin.
11-Kreplerin üzerini çikolata ve frambuaz sosla süsleyin.
12-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’nde hazırladığınız nefis kahveyle beraber servis edin.
13-Afiyet olsun!
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