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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kahvaltı
31.05.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Somonlu Krem Peynirli Bagel Tarifi

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Somonlu Krem Peynirli Bagel Tarifi

Amerikan simidi olarak da bilinen Bagel, bizim daha çok açmamızı andıran bir tarif. Sabah kahvaltınızı ya da beş çayınızı biraz farklılaştırmaya, sofranıza leziz somonlu Bagel getirmeye ne dersiniz?

Malzemeler:

Bagel için;

•3 su bardağı un
•2 yemek kaşığı toz şeker
•2 yemek kaşığı kuru maya
•3/4 su bardağı ılık süt
•1/4 su bardağı ayçiçek yağı
•1 adet yumurta
•1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

•1 adet yumurta beyazı
•1 yemek kaşığı haşhaş
•1 yemek kaşığı susam
•2 yemek kaşığı yulaf

İçi için;

•150 g somon füme
•200 g labne peyniri
•7-8 yaprak taze fesleğen
•1 adet salatalık

Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine toz şeker, ılık süt ve kuru mayayı alın. İyice karıştırdığınız kuru maya karışımını, mayanın aktif hale gelmesi için 10 dakika kadar bekletin.
2-Köpürmeye başlayan mayaya, ayçiçek yağı ve yumurtayı ekledikten sonra tüm malzemeyi iyice karıştırın.
3-Tuzla birlikte bir bardak unu ilave edin ve malzemeleri yavaş yavaş spatula yardımıyla karıştırın.
4-Kalan unu azar azar ekleyerek hamuru toparlanana kadar karıştırın.
5-Kıvam alan hamuru, unladığınız tezgah üzerinde 5 dakika kadar yoğurun.
6-Hamuru kabarması için 2 saat kadar oda ısısında dinlenmeye bırakın.
7-Yeterli büyüklüğe ulaşan ve dinlenen hamuru 8 eşit parçaya böldün.
8-Hamurları, rulo şekline getirdikten sonra uç kısımlarından birleştirerek bagel şeklini verin.
9-Şekil verdiğiniz hamurları, yağlı kağıt üzerinde 15 dakika kadar dinlendirin.
10-Arçelik Grion Ocak’ta geniş bir tencerede iki litre kadar suyu kaynatın.
11-Şekillendirdiğiniz simit hamurlarını kaynayan suyun içine atıp bir dakika pişirin ve süzgeç yardımıyla alın.
12-Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yan yana dizin.
13-Üzerlerine yumurta beyazı sürüp haşhaş, susam ve yulaf serpin.
14-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 240 derecede 15 dakika pişirin.
15-Fırından alıp soğumaya bırakın.
16-Soğuyan bagellerinizi enlemesine kesin.
17-Bagellerin içine krem peynir sürün.
18-Ardından füme somon, salatalık ve fesleğen yapraklarını yerleştirin.
19-Afiyet olsun!

 

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