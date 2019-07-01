Kahvaltıların Gözdesi Olur: Ispanaklı Frittata Tarifi
Neredeyse her sebze ve peynire kapısı açık olan İtalyan omleti frittatayı tazecik ıspanaklarla yaptık. Domatesle de birleşince tadına doyum olmayan bu lezzeti kahvaltılarınızda sevdiklerinize hazırlayabilirsiniz. Üstelik yapması çok kolay!
Malzemeler:
•5 adet yumurta
•250 g ıspanak
•300 g süzme peynir
•Yarım çay bardağı eski kaşar rendesi
•1 diş sarımsak
•10-12 adet çeri domates
•1 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 çay kaşığı tuz
•1 çay kaşığı karabiber
•1 çay kaşığı pul biber
Tarif:
1-Arçelik Ankastre Fırın’ınızı 180 derecede ısıtın.
2-Orta boy bir kasenin içerisine yumurtaları kırın.
3-Üzerine yağ, tuz, karabiber, ve pul biberi ekleyip çırpın.
4-Ardından peynirleri ve ıspanağı ekleyip karıştırın.
5-Yağlı kağıt serilmiş bir fırın kabına karışımı dökün.
6-Domatesleri ortadan ikiye kesin ve karışımın üzerine aralıklı dizin.
7-35-40 dakika önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede pişirin.
8-Piştikten sonra dilimleyip Arçelik Gurme Çay Makinesi ile hazırladığınız çay eşliğinde servis edin.
9-Afiyet olsun!
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