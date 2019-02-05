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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kahvaltı
05.02.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Kahvaltıların En Romantiği: Avokado ve Somonlu Poşe Yumurta

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Kahvaltıların En Romantiği: Avokado ve Somonlu Poşe Yumurta

Yumurtanın akışkan en leziz hali füme somon ve avokadoyla birleşti! Sevgililer gününde sevgilinize hazırlayabileceğiniz bu enfes kahvaltıyla sevgilinizi mest edeceksiniz.

Malzemeler:

• 2 adet yumurta
• Yarım avokado
• 2 yemek kaşığı labne peyniri
• 4-5 dilim füme somon
• 3-4 yaprak marul
• 2 dal taze soğan
• 5-6 dal dereotu
• 1 tutam karabiber
• 1 tutam tuz
• 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
• 1 çay kaşığı limon suyu
• 2 dilim ekmek

Tarif:

1-Öncelikle olgunlaşmış avokadoyu uzunlamasına doğrayın ve üzerine limon suyunu döküp kenara alın.
2-İki dilim ekmeği Arçelik Ekmek Kızartma Makinesi’nde iyice kızartın.
3-Kızarttığınız ekmeklerin üzerine labne peynirini sürün.
4-Ardından yumurtayı hazırlamak için Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir tencereye 3-4 parmak olacak şekilde su ekleyin ve kaynatın.
5-Kaynamış suyun içerisine sirkeyi dökün. Çatal yardımıyla karıştırarak suda girdap oluşturun.
6-Yumurtaları bir kasenin içerisine kırın, dikkatli şekilde teker teker kaynayan suyun içerisine bırakın.
7-Kayısı yumurta için yaklaşık 2-3 dakika tutun.
8-Pişen yumurtaları dikkatlice bir kağıt havlu üzerine alın.
9-Labne sürdüğünüz kızarmış ekmeklerin üzerine önce avokadoları sonra somon fümeleri yerleştirin.
10-Ardından üzerine yumurtaları yerleştirin.
11-Servis tabağına aldığınız ekmeklerinizin yanına marul, dereotu ve taze soğanları doğrayıp koyun.
12-Yumurtaların üzerine taze soğan, karabiber ve tuz serpin.
13-Leziz romantik kahvaltınızı Arçelik Gurme Çay Makinesi ile hazırladığınız enfes çay ile servis edebilirsiniz.
14-Afiyet olsun!

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