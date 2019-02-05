Kahvaltıların En Romantiği: Avokado ve Somonlu Poşe Yumurta
Yumurtanın akışkan en leziz hali füme somon ve avokadoyla birleşti! Sevgililer gününde sevgilinize hazırlayabileceğiniz bu enfes kahvaltıyla sevgilinizi mest edeceksiniz.
Malzemeler:
• 2 adet yumurta
• Yarım avokado
• 2 yemek kaşığı labne peyniri
• 4-5 dilim füme somon
• 3-4 yaprak marul
• 2 dal taze soğan
• 5-6 dal dereotu
• 1 tutam karabiber
• 1 tutam tuz
• 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
• 1 çay kaşığı limon suyu
• 2 dilim ekmek
Tarif:
1-Öncelikle olgunlaşmış avokadoyu uzunlamasına doğrayın ve üzerine limon suyunu döküp kenara alın.
2-İki dilim ekmeği Arçelik Ekmek Kızartma Makinesi’nde iyice kızartın.
3-Kızarttığınız ekmeklerin üzerine labne peynirini sürün.
4-Ardından yumurtayı hazırlamak için Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir tencereye 3-4 parmak olacak şekilde su ekleyin ve kaynatın.
5-Kaynamış suyun içerisine sirkeyi dökün. Çatal yardımıyla karıştırarak suda girdap oluşturun.
6-Yumurtaları bir kasenin içerisine kırın, dikkatli şekilde teker teker kaynayan suyun içerisine bırakın.
7-Kayısı yumurta için yaklaşık 2-3 dakika tutun.
8-Pişen yumurtaları dikkatlice bir kağıt havlu üzerine alın.
9-Labne sürdüğünüz kızarmış ekmeklerin üzerine önce avokadoları sonra somon fümeleri yerleştirin.
10-Ardından üzerine yumurtaları yerleştirin.
11-Servis tabağına aldığınız ekmeklerinizin yanına marul, dereotu ve taze soğanları doğrayıp koyun.
12-Yumurtaların üzerine taze soğan, karabiber ve tuz serpin.
13-Leziz romantik kahvaltınızı Arçelik Gurme Çay Makinesi ile hazırladığınız enfes çay ile servis edebilirsiniz.
14-Afiyet olsun!
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