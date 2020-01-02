Hafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi
Milföy kaselerinde içi mozzarella ve yumurta ile doldurulmuş, oldukça pratik, sunumu şık ve lezzetli bir tarifimiz var!
Malzemeler:
*6 dilim milföy hamuru
*6 adet yumurta
*1 çay bardağı rende mozzarella
*Yarım çay bardağı rende domates
*Tereyağı
*Tuz
*Karabiber
Üzeri için;
*Maydanoz
*Susam
Tarif:
1-Muffin kalıbının içini tereyağı ile yağlayın.
2-Milföy hamurlarını ortadan kesip kareler oluşturun.
3-Her kalıba çanak şeklinde içine 2 adet kare milföy hamuru yerleştirin.
4-Hamurun üstüne rende mozzarelladan serpin.
5-Üzerine birer Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile çekilen tatlı kaşığı domates rendesi ekleyin.
6-Tuz ve karabiberi de serpin.
7-En üstüne yumurtaları kırın.
8-Ardından 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 10-15 dakika kadar pişirin.
9-Pişen yumurtalı muffinlerin üzerine maydanoz ve susam serpip sıcak olarak servis edin.
10-Afiyet olsun!
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