MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriHafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi
GeriKahvaltı Hafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kahvaltı
Haber Giriş: 02.01.2020 - 16:19,Son Güncelleme:/

Hafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi

Milföy kaselerinde içi mozzarella ve yumurta ile doldurulmuş, oldukça pratik, sunumu şık ve lezzetli bir tarifimiz var!

Malzemeler:

*6 dilim milföy hamuru
*6 adet yumurta
*1 çay bardağı rende mozzarella
*Yarım çay bardağı rende domates
*Tereyağı
*Tuz
*Karabiber

Üzeri için;

*Maydanoz
*Susam

Tarif:

1-Muffin kalıbının içini tereyağı ile yağlayın.
2-Milföy hamurlarını ortadan kesip kareler oluşturun.
3-Her kalıba çanak şeklinde içine 2 adet kare milföy hamuru yerleştirin.
4-Hamurun üstüne rende mozzarelladan serpin.
5-Üzerine birer Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile çekilen tatlı kaşığı domates rendesi ekleyin.
6-Tuz ve karabiberi de serpin.
7-En üstüne yumurtaları kırın.
8-Ardından 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 10-15 dakika kadar pişirin.
9-Pişen yumurtalı muffinlerin üzerine maydanoz ve susam serpip sıcak olarak servis edin.
10-Afiyet olsun!

Sponsorlu İçerik

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle