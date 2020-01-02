Hafta Sonu Kahvaltılarına: Yumurtalı Muffin Tarifi

Malzemeler:

*6 dilim milföy hamuru

*6 adet yumurta

*1 çay bardağı rende mozzarella

*Yarım çay bardağı rende domates

*Tereyağı

*Tuz

*Karabiber

Üzeri için;

*Maydanoz

*Susam

Tarif:

1-Muffin kalıbının içini tereyağı ile yağlayın.

2-Milföy hamurlarını ortadan kesip kareler oluşturun.

3-Her kalıba çanak şeklinde içine 2 adet kare milföy hamuru yerleştirin.

4-Hamurun üstüne rende mozzarelladan serpin.

5-Üzerine birer Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile çekilen tatlı kaşığı domates rendesi ekleyin.

6-Tuz ve karabiberi de serpin.

7-En üstüne yumurtaları kırın.

8-Ardından 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 10-15 dakika kadar pişirin.

9-Pişen yumurtalı muffinlerin üzerine maydanoz ve susam serpip sıcak olarak servis edin.

10-Afiyet olsun!

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