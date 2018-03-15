Kabaran Kek Yapmanın Püf Noktaları

1. Öncelikle kek malzemelerini iyi bilmelisiniz. Bir kekin olmazsa olmazları; yumurta, toz şeker, süt, sıvı yağ, kabartma tozu ve tabii ki de undur.

2. Soğuk kullanılan malzemeler kekin kabarmasını önler. Bunun için tüm malzemeleriniz oda sıcaklığında olmalıdır.

3. Hamuru hazırlamadan önce kek kalıbını hazırlamalısınız. Çünkü kek hamuru hazır olduğunda bekletmemek gerekiyor.

4. Önce kek kalıbını margarinle yağlayın. Kek kabarırken kenarlara tutunabilmesi için fırça yardımıyla margarin değmeyen yerlere yayın. Margarini yaydıktan sonra 1 yemek kaşığı unu kalıba serpin.

5. Kek malzemelerini sırasıyla eklemek çok önemlidir. Çünkü malzemelerin sırası değişirse kekin kıvamı tutmaz.

6. Eklenen malzemelerin yavaş ve azar azar eklenmesi de oldukça önemlidir. Böylelikle kek içindeki hava korunduğu için, iyice kabarmış bir kek yapabilirsiniz.

7. Tarifte yazan tüm malzemeleri oranlarıyla kullanmalısınız.

8. En iyi kek 180 derece fırında pişer! Kek yapmaya başlamadan önce kesinlikle Arçelik Ankastre Fırın'ınızı 180 dereceye ayarlayarak ısıtın.

9. Kabaran bir kek yapmada bir diğer önemli madde; şeker ve yumurtayı iyice çırpmak! Şekerin tamamen eridiğinden emin olana kadar çırpmalısınız. Toz şekerin içinde kaybolarak yumurta ile bütünleştiğini görene kadar Arçelik In Love Mikser ile çırpmaya devam edin.

10. Unu eleyerek koymakta kekin kabarmasını sağlar. Un, kabartma tozu, şekerli vanilin gibi kuru malzemeleri mutlaka elekten eleyerek ekleyin. Elemek, unun havalanmasını sağlıyor. Böylelikle diğer malzemelerle daha kolay bütünleşiyor!

11. Kuru malzemeleri de ekledikten sonra çırpmayı bırakın, bir kaşık yardımıyla karıştırmaya devam edin.

12. Hazırlanan kek hamurunu önceden yağlanmış, unlanmış kalıba yavaşça dökün. Çünkü hızlı dökerseniz içinde hava kabarcıkları olur.

13. Oluşan hava kabarcıklarını azaltmak için tezgaha 3-4 kez vurun.

14. Son olarak kekin piştiğini anlamak için kürdan batırın. Kürdan temiz çıkmışsa, kekiniz hazır demektir!

15. Afiyetle pofuduk pofuduk kabarmış kekinizi yiyebilirsiniz!