Kabak, Lezzetini Zirveye Taşıdı: Kabak Graten

1- Fırında Peynirli Kabak





Malzemeler:

• 50 gram keçi peyniri

• 50 gram kaşar peyniri

• 6 adet kabak

• 1 adet yumurta

• 1 küçük tutam dereotu

• 2 - 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Haşlamak için;

• Su

• 1 tutam tuz

Tarif:

1. Kabakları ortadan ikiye uzunlamasına bölün.

2. Ardından böldüğünüz kabakların iç kısımlarını bir kaşık yardımıyla çıkartın.

3. Kabakları tuz ilave ettiğiniz suda 2 - 3 dakika boyunca haşlayın.

4. Haşlanan kabakları süzülmesi için kenara alın.

5. Beyaz peynir ve kaşar peynirini rendeleyin.

6. Peynirlerin içerisine yumurtayı da ilave ederek kıyılmış dereotuyla birlikte Arçelik Eternity Doğrayıcı’da karıştırın.

7. Kabakları fırın tepsisinin üzerine dizin.

8. Ardından yapmış olduğunuz peynirli harcı kabakların ortalarına yerleştirin.

9. Önceden ısıtlmış 200 derece Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri kızarıncaya kadar 10 – 12 dakika boyunca fırınlayın.

10. Fırından çıkan kabakların üzerine zeytinyağı dökün.

11. Kabakların üzerini kaşar rendesi ile süsleyin.

12. Çok nefis, afiyet olsun!

2- Beşamel Sos O’na Çok Yakışıyor: Kabak Graten

Malzemeler:

• 1 kilo kabak

• 200 gram beyaz peynir

• 1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

• Yarım demet dereotu

• Taze soğan

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı un

• 1 su bardağı süt

• Tuz

Tarif:

1. Kabakların kabuklarını soymadan, kabakları yarım santim kalınlığında dilimleyin.

2. Tencereye biraz su koyup Arçelik Ankastre Ocak’ta kaynatın ve üzerine tuz ile kabaklar ilave edip, kabaklar erimeyecek bir şekilde haşlayın.

3. Kabaklar haşlandıktan sonra suyunu süzün ve kabakların erimemesi için hemen üzerine soğuk su gezdirin.

4. Suyu iyice süzülen kabakları oval bir borcam kaba dökün ve soğumaya bırakın.

5. Beşamel sos için, Arçelik Ankastre Ocak’ta 2 yemek kaşığı tereyağı eritin ve üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyip kavurun.

6. Unun rengi değişince üzerine azar azar süt ilave edin ve topaklanmaması için hızlıca karıştırın.

7. Beşamel sos kaynayıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin, kaynadıktan sonra ocaktan alın.

8. Pişirilen beşamel sosu, soğuyan kabakların üzerine döküp karıştırın.

9. Üzerine beyaz peynir rendeleyin.

10. Dereotunu ince ince kıyın ve kabakların üzerine serpiştirin. Tekrar karıştırarak tepsiye eşit şekilde yayın.

11. Son olarak üzerine kaşar rendesi serpiştirin ve hazırlanan kabak grateni önceden ısıtılmış 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da pişirin.

12. Üzeri kızarmaya başlayınca fırından alın.

13. Kabak grateni ince ince doğranmış taze soğan ile süsleyin.

14. Yiyenler bayılacak, afiyet olsun!