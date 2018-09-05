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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mucize Lezzetler
05.09.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

İtalyan Usulü Mozzarellalı Pizza Tarifi

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İtalyan Usulü Mozzarellalı Pizza Tarifi

İtalya’nın en bilinen hamur işi yemeği pizza uzun süredir bizim de hayatımızda. Birçok malzemeyle çok farklı şekillerde yapılabilen pizzayı evinizde İtalyan usulü yapmak hiç de zor değil. Mozzarellalı ve fesleğenli bu leziz tarife sevdikleriniz bayılacak!

Malzemeler:

Hamuru için;

• 420 g un
• 15 g kuru maya
• Yarım su bardağı sıvı yağ
• Yarım su bardağı süt (oda sıcaklığında)
• Yarım yemek kaşığı toz şeker
• 2 tatlı kaşığı mısır unu
• Tuz
• Ilık su

Sos için;

• 5 adet domates
• 2 tatlı kaşığı domates salçası
• 6 dal taze fesleğen
• 2 diş sarımsak
• 4 tatlı kaşığı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• Tuz
• Kekik
• Karabiber

Üzeri için;

• 7 top mozzarella peyniri
• 4 adet çeri domates
• 1 adet kapya biber
• 1 adet orta boy mor soğan
• Dilimli siyah zeytin
• 2 dal fesleğen

Tarif:

1- Unu Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kabına alın.
2- Toz şeker, tuz ve kuru mayayı ekledikten sonra yoğurma aparatıyla karıştırın.
3- Un karışımının ortasını çukur şeklinde açın ve süt ve sıvıyağı çukura boşaltın.
4- Ilık suyu yavaşça ekleyerek hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar Multi Şef’te yoğurun.
5- Hamurun üzerine nemli bir havlu örtün ve yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.
6- Hamurunuz mayalanırken sosunuzu hazırlamak üzere zeytinyağını bir tavaya boşaltın.
7- Diğer malzemeleri de tavaya koyduktan sonra 15 dakika sos kıvamına gelene kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirin. Suyunu iyice çekmesine dikkat edin bu sosun pizzayı yumuşatmamasını sağlayacaktır.
8- Hamurunuz mayalandığında iki parçaya ayırın ve mısır unu dökerek hamuru merdaneyle açın.
9- Yağladığınız Arçelik Ankastre Fırın tepsisine hamuru yerleştirin ve sosunuzu hamurun üzerine yaydırın.
10- Pizzanın üzeri için ayırdığınız malzemeleri de ekledikten sonra 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 15-20 dakika pişirin. Çıkarttığınızda fesleğen yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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