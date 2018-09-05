İtalyan Usulü Mozzarellalı Pizza Tarifi
İtalya’nın en bilinen hamur işi yemeği pizza uzun süredir bizim de hayatımızda. Birçok malzemeyle çok farklı şekillerde yapılabilen pizzayı evinizde İtalyan usulü yapmak hiç de zor değil. Mozzarellalı ve fesleğenli bu leziz tarife sevdikleriniz bayılacak!
Malzemeler:
Hamuru için;
• 420 g un
• 15 g kuru maya
• Yarım su bardağı sıvı yağ
• Yarım su bardağı süt (oda sıcaklığında)
• Yarım yemek kaşığı toz şeker
• 2 tatlı kaşığı mısır unu
• Tuz
• Ilık su
Sos için;
• 5 adet domates
• 2 tatlı kaşığı domates salçası
• 6 dal taze fesleğen
• 2 diş sarımsak
• 4 tatlı kaşığı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• Tuz
• Kekik
• Karabiber
Üzeri için;
• 7 top mozzarella peyniri
• 4 adet çeri domates
• 1 adet kapya biber
• 1 adet orta boy mor soğan
• Dilimli siyah zeytin
• 2 dal fesleğen
Tarif:
1- Unu Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kabına alın.
2- Toz şeker, tuz ve kuru mayayı ekledikten sonra yoğurma aparatıyla karıştırın.
3- Un karışımının ortasını çukur şeklinde açın ve süt ve sıvıyağı çukura boşaltın.
4- Ilık suyu yavaşça ekleyerek hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar Multi Şef’te yoğurun.
5- Hamurun üzerine nemli bir havlu örtün ve yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.
6- Hamurunuz mayalanırken sosunuzu hazırlamak üzere zeytinyağını bir tavaya boşaltın.
7- Diğer malzemeleri de tavaya koyduktan sonra 15 dakika sos kıvamına gelene kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta pişirin. Suyunu iyice çekmesine dikkat edin bu sosun pizzayı yumuşatmamasını sağlayacaktır.
8- Hamurunuz mayalandığında iki parçaya ayırın ve mısır unu dökerek hamuru merdaneyle açın.
9- Yağladığınız Arçelik Ankastre Fırın tepsisine hamuru yerleştirin ve sosunuzu hamurun üzerine yaydırın.
10- Pizzanın üzeri için ayırdığınız malzemeleri de ekledikten sonra 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 15-20 dakika pişirin. Çıkarttığınızda fesleğen yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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