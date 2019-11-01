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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hamur İşi
01.11.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Zeytinli Biberiyeli Ekmek Tarifi

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Zeytinli Biberiyeli Ekmek Tarifi

Sevdiklerinizi hazırladığınız kahvaltı sofralarıyla mest ederken bu zeytinli ekmekle gönüllerde taht kurabilirsiniz! Zeytin ve biberiyenin muhteşem aroması bu tarifte birleşti. Üstelik hazırlaması düşündüğünüzden de kolay…

Malzemeler:

Hamuru için;

*1 su bardağı ılık su
*Yarım paket yaş maya
*2 su bardağı un
*1 çay kaşığı tuz
*1 yemek kaşığı toz şeker
*1 yemek kaşığı zeytinyağı
*100 g siyah zeytin
*1 yemek kaşığı kekik
*2 dal taze biberiye
*2 diş sarımsak
*4 yemek kaşığı zeytinyağı
*1 tatlı kaşığı tuz
*1 çay kaşığı karabiber

Tarif:

1-Yaş mayayı suyun içerisine ekleyip karıştırın ve 10 dakika bekletin.
2-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine mayalı su karışımını alın ve tuz, şeker ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.
3-Azar azar unu da ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
4-Üzerini örterek 40 dakika mayalandırın.
5-Dinlendirdiğiniz hamura kekik, biberiye, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber ve zeytinlerin yarısını ekleyip yeniden çok kısa yoğurun.
6-Ardından hamuru diktörtgen şeklinde açın ve yağladığınız Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yerleştirin.
7-Üzerine kalan zeytinleri dizin ve zeytinyağı sürün.
8-Ardından hamuru 10 dakika daha dinlendirin.
9-200 dereceye ayarlı Arçelik Ankastre Fırın’da 30 dakika pişirin.
10-Taze biberiye yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
11-Afiyet olsun!

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