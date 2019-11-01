Zeytinli Biberiyeli Ekmek Tarifi
Sevdiklerinizi hazırladığınız kahvaltı sofralarıyla mest ederken bu zeytinli ekmekle gönüllerde taht kurabilirsiniz! Zeytin ve biberiyenin muhteşem aroması bu tarifte birleşti. Üstelik hazırlaması düşündüğünüzden de kolay…
Malzemeler:
Hamuru için;
*1 su bardağı ılık su
*Yarım paket yaş maya
*2 su bardağı un
*1 çay kaşığı tuz
*1 yemek kaşığı toz şeker
*1 yemek kaşığı zeytinyağı
*100 g siyah zeytin
*1 yemek kaşığı kekik
*2 dal taze biberiye
*2 diş sarımsak
*4 yemek kaşığı zeytinyağı
*1 tatlı kaşığı tuz
*1 çay kaşığı karabiber
Tarif:
1-Yaş mayayı suyun içerisine ekleyip karıştırın ve 10 dakika bekletin.
2-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine mayalı su karışımını alın ve tuz, şeker ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.
3-Azar azar unu da ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
4-Üzerini örterek 40 dakika mayalandırın.
5-Dinlendirdiğiniz hamura kekik, biberiye, rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber ve zeytinlerin yarısını ekleyip yeniden çok kısa yoğurun.
6-Ardından hamuru diktörtgen şeklinde açın ve yağladığınız Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yerleştirin.
7-Üzerine kalan zeytinleri dizin ve zeytinyağı sürün.
8-Ardından hamuru 10 dakika daha dinlendirin.
9-200 dereceye ayarlı Arçelik Ankastre Fırın’da 30 dakika pişirin.
10-Taze biberiye yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
11-Afiyet olsun!
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