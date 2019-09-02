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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hamur İşi
02.09.2019 - 17:57, Son Güncelleme:

Yiyenleri Mest Ediyor: Yufka Mantı Tarifi

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Yiyenleri Mest Ediyor: Yufka Mantı Tarifi

Çıtır çıtır yufkanın içinde leziz kıyma, üzerinde enfes salçalı sos ve yoğurtla şenlenen bir mantı… Misafirleriniz bu lezzete bayılacak!

Malzemeler:

•4 adet yufka
•500 g kıyma
•1 adet büyük soğan
•1/3 demet ince kıyılmış maydanoz
•1 çay bardağı sıvı yağ
•100 g eritilmiş tereyağı
•Tuz
•Karabiber

Üzeri için;

•1 yemek kaşığı biber salçası
•Yarım yemek kaşığı domates salçası
•Yarım çay bardağı zeytinyağı
•3 yemek kaşığı tereyağı
•2 yemek kaşığı su
•1 çay kaşığı tuz
•1 çay kaşığı karabiber
•1 tatlı kaşığı nane
•1 su bardağı yoğurt
•1 diş sarımsak

 Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinin içerisine kıymayı, soğanı, maydanozu, tuzu ve karabiberi alıp yoğurma aparatıyla karıştırın.
2-Ardından üzerini kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat dinlenmeye bırakın.
3-Yufkaları yarıya bölün ve uzun kenarına paralel olacak şekilde hazırladığınız kıymalı harçtan koyun.
4-Sigara böreği sarıyor gibi dikkatlice yufkayı sıkı şekilde kıvırın.
5-Uç kısmına gelince fırça yardımıyla sıvı yağ sürüp rulo yapın.
6-Kalan tüm yufkalar için aynı işlemi tekrarlayın.
7-Ardından rulo yaptığınız yufkaları 2-3 cm kalınlığında dilimleyin.
8-Sac tava ya da yuvarlak fırın tepsisine dilimlediğiniz mantıları sırayla dizin.
9-Üzerine fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı sürün.
10-Önceden ısıttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da üzeri kızarana kadar kontrollü şekilde pişirin.
11-Arçelik Ankastre Ocak’ta bir sos tenceresine biber ve domates salçasını alın; zeytinyağı, tuz, karabiber ve suyu da ekleyip orta ateşte pişirin.
12-Son olarak naneyi ekleyip altını kapatın.
13-Sarımsağı rendeleyip yoğurda karıştırın.
14-Pişen mantıların üzerine fırçayla hazırladığınız salçalı sostan sürün.
15-Ardından sarımsaklı yoğurdu döküp üstüne de salça sosunuzdan dökün.
16-Afiyet olsun!

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