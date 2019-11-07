Tarçınlı Çörek Tarifi
Kış aylarına çok yakışan o tarçın kokusu bu çörekle evinizi sarmaya geldi!
Malzemeler:
*3 su bardağı un
*1 paket maya
*2 yemek kaşığı esmer şeker
*1 çay kaşığı tuz
*2 adet yumurta
*1 su bardağı süt
*4 yemek kaşığı tereyağı
İçi için;
*5 yemek kaşığı tereyağı
*1 yemek kaşığı tarçın
*1/2 bardak esmer şeker
Üzeri için;
*2 yemek kaşığı susam
Tarif:
- Un, maya, şeker, tuz, yumurta, süt ve yağı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde karıştırıp yoğurun.
- Hazırladığınız hamuru 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin.
- Isıtılmış tereyağı, tarçın ve esmer şekeri bir kasede iyice karıştırın.
- Hamuru unladığınız tezgahta büyük bir dikdörtgen olacak şekilde açın.
- Üzerine tarçınlı karışımı sürüp rulo yapın.
- 2 parmak kalınlığında dilimler kesin ve muffin kağıdı yerleştirdiğiniz muffin kalıbına çörekleri dizin.
- Dizdiğiniz çöreklerin üzerini kapatın ve tekrar mayalanması için bekletin.
- Ardından çörekleri yerleştirdiğiniz muffinleri Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
- Şişen çörekleri Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede 15-20 dakika pişirin.
- Çöreklerin üzerine susam serpip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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