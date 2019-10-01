Pırasalı Kaşar Peynirli Kiş
Fransız mutfağına özgü bir lezzet olan kiş, bu sefer pırasa ve kaşar peyniriyle sofralarınızda!
Malzemeler:
Hamur için;
•1,5 su bardağı un
•Yarım çay bardağı tereyağı
•Yarım çay bardağı yoğurt
•1 çay kaşığı kabartma tozu
•1 çay tuz
İç harcı için;
•2 adet pırasa
•5 dal taze soğan
•Yarım çay bardağı krema
•1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
•1 adet yumurta
•1 yemek kaşığı un
•1 yemek kaşığı sıvı yağ
•Tuz
•Karabiber
•Toz kırmızı biber
Tarif:
1-Hamur malzemelerinin hepsini Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alıp yoğurmaya başlayın.
2-Hazırladığınız hamuru streç filme sarıp 30 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırın.
3-İç harcı için pırasaları, taze soğanı ince ince doğrayın.
4-Sıvı yağ ile Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tavada diri kalacak şekilde kavurun ve bir kaseye alın.
5-Kavurduğunuz sebzelerin üzerine yumurta, krema, un, kaşar peyniri rendesi, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.
6-Buzdolabından çıkardığınız hamuru açıp tart kalıbına serin.
7-Üzerine harcı dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da hamuru kızarana kadar pişirin.
8-Afiyet olsun!
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