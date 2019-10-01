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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hamur İşi
01.10.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Pırasalı Kaşar Peynirli Kiş

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Pırasalı Kaşar Peynirli Kiş

Fransız mutfağına özgü bir lezzet olan kiş, bu sefer pırasa ve kaşar peyniriyle sofralarınızda!

Malzemeler:

Hamur için;

•1,5 su bardağı un
•Yarım çay bardağı tereyağı
•Yarım çay bardağı yoğurt 
•1 çay kaşığı kabartma tozu 
•1 çay tuz 

İç harcı için;

•2 adet pırasa 
•5 dal taze soğan
•Yarım çay bardağı krema 
•1 su bardağı kaşar peyniri rendesi 
•1 adet yumurta 
•1 yemek kaşığı un 
•1 yemek kaşığı sıvı yağ
•Tuz
•Karabiber
•Toz kırmızı biber 

Tarif:

1-Hamur malzemelerinin hepsini Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alıp yoğurmaya başlayın.
2-Hazırladığınız hamuru streç filme sarıp 30 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırın.
3-İç harcı için pırasaları, taze soğanı ince ince doğrayın.
4-Sıvı yağ ile Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tavada diri kalacak şekilde kavurun ve bir kaseye alın.
5-Kavurduğunuz sebzelerin üzerine yumurta, krema, un, kaşar peyniri rendesi, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.
6-Buzdolabından çıkardığınız hamuru açıp tart kalıbına serin.
7-Üzerine harcı dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da hamuru kızarana kadar pişirin.
8-Afiyet olsun!

 

 

 

 

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