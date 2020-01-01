Muzlu Glütensiz Ekmek Tarifi

Malzemeler:

*700 g glütensiz yulaf ezmesi

*500 g ılık su

*1 paket instant maya

*1 tatlı kaşığı tuz

*Yarım çay bardağı keten tohumu

*Yarım çay bardağı kabak çekirdeği

*Yarım çay bardağı pikan cevizi

Üzeri için;

*Kabak çekirdeği içi

*Keten tohumu

*Pikan cevizi

Tarif:

1- Derin bir kasede ılık su ve mayayı ekleyip karıştırın ve bekletin.

2- Yulaf ezmesini Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da un haline gelene kadar çekin.

3- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine çektiğiniz yulaf ununu, mayalı suyu ve tuzu ekleyip karıştırın.

4- Oluşan hamura keten tohumu, kabak çekirdeği ve pikan cevizini ekleyip karıştırın.

5- Hamuru kek kalıbının içine boşaltın.

6- Üzerine keten tohumu, kabak çekirdeği ve pikan cevizi serpin.

7- Üzerine nemli bir bez örtüp oda sıcaklığında 1 saat bekletip mayalandırın.

8- Arçelik Ankastre Fırın’da fansız ayarda 200 derecede 1 saat kontrollü olarak pişirin.

9- Pişen ekmeğinizi dinlendirdikten sonra kalıbından çıkartın.

10- Afiyet olsun!

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