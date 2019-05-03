Ev Yapımı Ramazan Pidesi
Ramazan sofralarına lezzet katan sıcacık nefis ramazan pidesini evinizde hazırlayabilir, sevdiklerinizle beraber hem iftarda hem sahurda tadını çıkarabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz ev yapımı ramazan pidesi tarifi…
Malzemeler:
•3 su bardağı un
•Yarım paket instant maya
•Yarım tatlı kaşığı toz şeker
•1 su bardağı ılık süt
•1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
•1 adet yumurta sarısı
•2 yemek kaşığı sıvı yağ
•Yarım yemek kaşığı yoğurt
•1 yemek kaşığı su
•1 yemek kaşığı çörek otu
Tarif:
1-Ilık sütü Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın, içerisine instant mayayı ve toz şekeri ekleyip karıştırın.
2-Mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin.
3-Üzerine unu azar azar ekleyin.
4-Tuzu da ekledikten sonra hamur karışımını toparlanana kadar yaklaşık 10 dakika Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nin yoğurma aparatıyla yoğurun.
5-Ardından hamurun üzerini nemli bir bezle örttükten sonra mayalanması için oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletin.
6-Yumurta sarısı, sıvı yağı ve yoğurdu küçük bir kapta karıştırın.
7-Dinlenen hamuru, yağlı kağıt serip hafif unladığınız Arçelik Grion Ankastre Fırın tepsisi üzerine alın.
8-Elinizi yumurtalı ve yağlı karışıma batırıp hazırladığınız hamuru parmaklarınızla büyüterek açtırın.
9-Bir bıçak ucu yardımıyla hamurun üzerine çok fazla bastırmadan küçük baklava dilimleri oluşturun.
10-İstediğiniz şekli verdiğiniz pide hamurunuzu fırın tepsisinde ikinci kez 15 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
11-Dinlenen pide hamurunuzun üzerine yumurta sarılı karışımı sürüp çörek otunu serpiştirin.
12-Önceden ısıtılmış 200 derecede üzeri kızarıp kabarana kadar pişirin.
13-Afiyet olsun!
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