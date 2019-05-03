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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hamur İşi
03.05.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Ev Yapımı Ramazan Pidesi

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Ev Yapımı Ramazan Pidesi

Ramazan sofralarına lezzet katan sıcacık nefis ramazan pidesini evinizde hazırlayabilir, sevdiklerinizle beraber hem iftarda hem sahurda tadını çıkarabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz ev yapımı ramazan pidesi tarifi…

Malzemeler:

•3 su bardağı un
•Yarım paket instant maya
•Yarım tatlı kaşığı toz şeker
•1 su bardağı ılık süt
•1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

•1 adet yumurta sarısı
•2 yemek kaşığı sıvı yağ
•Yarım yemek kaşığı yoğurt
•1 yemek kaşığı su
•1 yemek kaşığı çörek otu

Tarif:

1-Ilık sütü Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın, içerisine instant mayayı ve toz şekeri ekleyip karıştırın.
2-Mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin.
3-Üzerine unu azar azar ekleyin.
4-Tuzu da ekledikten sonra hamur karışımını toparlanana kadar yaklaşık 10 dakika Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nin yoğurma aparatıyla yoğurun.
5-Ardından hamurun üzerini nemli bir bezle örttükten sonra mayalanması için oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletin.
6-Yumurta sarısı, sıvı yağı ve yoğurdu küçük bir kapta karıştırın.
7-Dinlenen hamuru, yağlı kağıt serip hafif unladığınız Arçelik Grion Ankastre Fırın tepsisi üzerine alın.
8-Elinizi yumurtalı ve yağlı karışıma batırıp hazırladığınız hamuru parmaklarınızla büyüterek açtırın.
9-Bir bıçak ucu yardımıyla hamurun üzerine çok fazla bastırmadan küçük baklava dilimleri oluşturun.
10-İstediğiniz şekli verdiğiniz pide hamurunuzu fırın tepsisinde ikinci kez 15 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
11-Dinlenen pide hamurunuzun üzerine yumurta sarılı karışımı sürüp çörek otunu serpiştirin.
12-Önceden ısıtılmış 200 derecede üzeri kızarıp kabarana kadar pişirin.
13-Afiyet olsun!

 

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