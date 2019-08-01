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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hamur İşi
01.08.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Çayın Yanına: Yoğurtlu Poğaça

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Çayın Yanına: Yoğurtlu Poğaça

Yumuşacık ve kabarık anne poğaçasının tarifini veriyoruz! Çay saatlerinize eşlik edecek bu leziz yoğurtlu poğaçayı yapmak çok kolay.

Malzemeler:

•1 su bardağı ılık su
•1 su bardağı yoğurt
•1 su bardağı sıvı yağ
•2 tatlı kaşığı tuz
•1 paket instant maya
•2 adet yumurta beyazı
•4 yemek kaşığı toz şeker
•5-6 su bardağı un

Üzeri için:

•2 adet yumurta sarısı
•Çörek otu
•Susam

Malzemeler:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içine ılık su, toz şeker ve mayayı alın.
2-İyice karıştırıp, üzerini streç folyoyla kapatın ve mayalaması için yaklaşık 8-10 dakika dinlendirin.
3-Köpük köpük olan mayaya yoğurt, sıvı yağ, tuz, yumurta beyazları ve 5 su bardağı unu ekleyip Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nin hamur yoğurma aparatıyla yumuşak kıvamda olacak şekilde yoğurmaya başlayın.
4-Hazırladığınız hamurun üzerini streç filme kaplayın ve mayalanması için yaklaşık yarım saat daha dinlendirin.
5-Dinlenen ve mayalanan hamurdan parçalar kopartıp tezgahta avucunuzla 2 kalın uzun hamurlar yapın.
6-2 hamurun bir ucunu altından geçirin, diğer 3 ucunu da çapraz yönünde alttan geçirip şekil verin.
7-Yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine hazırladığınız tüm poğaçaları dizin.
8-Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpiştirin.
9-Ardından dinlenmesi ve yeniden mayalanması için 20 dakika dinlendirin.
10-Mayalanan poğaçaları önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da üzerleri kızarana kadar pişirin.
11-Arçelik Gurme Çay Makinesi ile demlediğiniz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.
12-Afiyet olsun!

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