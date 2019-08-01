Çayın Yanına: Yoğurtlu Poğaça
Yumuşacık ve kabarık anne poğaçasının tarifini veriyoruz! Çay saatlerinize eşlik edecek bu leziz yoğurtlu poğaçayı yapmak çok kolay.
Malzemeler:
•1 su bardağı ılık su
•1 su bardağı yoğurt
•1 su bardağı sıvı yağ
•2 tatlı kaşığı tuz
•1 paket instant maya
•2 adet yumurta beyazı
•4 yemek kaşığı toz şeker
•5-6 su bardağı un
Üzeri için:
•2 adet yumurta sarısı
•Çörek otu
•Susam
Malzemeler:
1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içine ılık su, toz şeker ve mayayı alın.
2-İyice karıştırıp, üzerini streç folyoyla kapatın ve mayalaması için yaklaşık 8-10 dakika dinlendirin.
3-Köpük köpük olan mayaya yoğurt, sıvı yağ, tuz, yumurta beyazları ve 5 su bardağı unu ekleyip Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nin hamur yoğurma aparatıyla yumuşak kıvamda olacak şekilde yoğurmaya başlayın.
4-Hazırladığınız hamurun üzerini streç filme kaplayın ve mayalanması için yaklaşık yarım saat daha dinlendirin.
5-Dinlenen ve mayalanan hamurdan parçalar kopartıp tezgahta avucunuzla 2 kalın uzun hamurlar yapın.
6-2 hamurun bir ucunu altından geçirin, diğer 3 ucunu da çapraz yönünde alttan geçirip şekil verin.
7-Yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine hazırladığınız tüm poğaçaları dizin.
8-Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpiştirin.
9-Ardından dinlenmesi ve yeniden mayalanması için 20 dakika dinlendirin.
10-Mayalanan poğaçaları önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da üzerleri kızarana kadar pişirin.
11-Arçelik Gurme Çay Makinesi ile demlediğiniz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.
12-Afiyet olsun!
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