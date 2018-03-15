Hafta Sonu İçin Enfes Kahvaltı Lezzetleri

1-Sürpriz Başlangıç: Kalpli Yumurtalı Ekmek
Malzemeler:
• 2 dilim tost ekmeği
• 1 tatlı kaşığı tereyağı
• 2 adet yumurta
• 1/4 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
• Pastırma parçacıkları
• Pul biber
Tarif:
• Tost ekmeklerinin iki tarafını tereyağıyla yağlayın.
• Ekmekleri, Arçelik Eternity Ekmek Kızartma Makinesi'nde hafif bir renk alana kadar kızartın.
• Aralarda ters çevirerek kızartma işlemine devam edin.
• Kızarmış ekmek dilimlerini mutfak tezgahına alın.
• Kalp şeklinde çelik bir kalıp kullanarak ekmek dilimlerinin orta kısımlarını kesin.
• Kestiğiniz kalp parçayı atmayın!
• Ortası kalp şeklinde boş kalan ekmek dilimlerini tekrar tavaya alın.
• Yumurtaları çok dikkatli bir şekilde, kalbin içine bütün olarak kırın.
• Sarıların beyazına karışmaması için yumurtaları dikkatli bir şekilde kırın.
• Üzerlerine pastırma parçacıkları ve pul biber serpiştirdikten sonra, kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin.
• Spatula yardımıyla ekmeklerinizi servis tabağına alın.
• Yumurtayı servis edeceğiniz tabağın kenarına, kestiğiniz kalp parçayı yerleştirin.
• Sevginizi kattığınız kalpli yumurtaya, ekmeklerinizi banarak birlikte keyfini çıkarın!
2- Peynirin En Güzel Hali: Fırında Peynirli Sigara Böreği
Malzemeler:
• 2 adet yufka
• 1 su bardağı lor peyniri
• 2 dilim köy peyniri
• 1 tutam maydanoz (İnce ince doğranmış)
• Tuz
• Pul biber
Yufkanın sosu için;
• 2 yumurta
• Bir su bardağının dörtte üçü kadar süt
• Bir su bardağının dörtte üçü kadar sıvıyağ
Üzeri için;
• Susam
Tarif:
• Yumurtayı çırpın.
• Ardından süt ve sıvıyağı da ilave ederek yufkalara sürülecek olan karışımı hazırlayın.
• Peynirleri bir kaba alın.
• İçine, ince doğranmış maydanoz ve baharatları ilave edip güzelce karıştırın.
• Yufkayı önce dörde bölün.
• Ardından her parçayı üçgen dilimler şeklinde üçe bölün.
• Önce, yumurtalı sütlü karışımdan yufkanın her tarafına sürün.
• Üçgen dilimlerin geniş kısımlarına, hazırladığınız iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın.
• Fırın tepsisine pişirme kağıdı açın.
• Pişirme kağıdı açtığınız tepsiye, börekleri dizin.
• Artan sosu, bir fırça yardımı ile böreklerin üzerine sürün.
• Üzerine susam serpiştirin.
• Önceden ısıtılmış 180 - 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da pişirin.
Afiyet olsun!
3- Suflenin sadece tatlısı mı olacak: Patatesli Sufle
Malzemeler:
Sufle karışımı için;
• 3 adet büyük boy haşlanmış patates
• 3 adet yumurta
• 2 tatlı kaşığı un
• 2 tatlı kaşığı tereyağı
• 1/4 su bardağı süt
• 100 gram beyaz peynir
• 1/4 çay kaşığı tuz
• 1/4 çay kaşığı karabiber
Sufle kaplarını yağlamak için:
• 1/2 tatlı kaşığı tereyağı
• 1 tatlı kaşığı un
Üzeri için:
• Biberiye
Tarif:
• Patatesleri haşlayın ve ardından püre haline getirin.
• Yumurtaların sarı ve beyaz kısımlarını ayrı kaplara dikkatlice ayırın.
• Patatesleri, oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı ve sütle karıştırın.
• Yumurta sarısı, un, rendelenmiş beyaz peynir, tuz ve karabiber ilavesiyle karıştırma işlemine devam edin.
• Ayrı bir kasede bekleyen yumurta beyazlarını Arçelik In Love Mikser yardımıyla köpük haline gelinceye dek karıştırın.
• Yumurta beyazını, yumurta sarılı karışıma katın.
• Sönmemesi için bir spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaş hareketlerle karıştırın.
• Sufle kaplarını oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağıyla yağlayın.
• Hafifçe unlayıp fazla unu silkerek dökün.
• Hazırladığınız sufle karışımını, kaplara iki parmak boş kalacak şekilde paylaştırın.
• Önceden ısıtılmış 180 derece Arçelik Ankastre Fırın'da 10 dakika pişirin.
• Pişen enfes patates suflesini, küçük bir parça biberiye ile süsleyin!
4- Kahvaltının yıldızı: Pankek
Malzemeler:
• 1 yumurta
• 2 yemek kaşığı şeker
• 1 çay bardağı süt
• 1 kabartma tozu
• 1 vanilya
• 1 su bardağı un
• Biraz tuz
Üzeri için;
• Ahududu sosu
Tarif:
• İlk önce orta büyüklükteki bir kapta yumurta ve şekeri Arçelik In Love Mikser ile çırpın.
• Ardından yağ ve sütü ilave edin.
• Karışıma beyaz unu yavaşça ekleyin ve çırpma işlemine devam edin.
• Akışkan bir krema halini alana kadar unu koymaya devam edin.
• Akışkan bir hal aldıktan sonra içine kabartma tozu, vanilya ve tuzu da ekleyip karıştırın.
• Teflon bir tavaya çok az sıvıyağ dökerek tavayı ısıtın.
• Tava ısınınca, hazırladığınız pankek hamurunu bir kepçe yardımıyla dökün.
• Yaklaşık 2-3 dakika kadar, oynatmadan tavada bekletin.
• Pankek hamurundan kabarcıklar meydana gelince, hamurun yavaşça arkasını çevirin.
• Yaklaşık 1 dakika kadar pişirin.
• Aynı işlemleri tüm pankek hamur karışımı bitene kadar yapın.
• Pişen pankek hamurlarının üzerine kalpli kurabiye kalıbı yerleştirin.
• Kalbin içini ahududu sosu ile doldurun.
• Kalıbı kaldırıp, aşk dolu pankekin tadını çıkarın!
5- Yer Fıstığının Ahududu ile Dansı: Yer Fıstıklı Ahududulu Ekmek
Malzemeler:
• Tost ekmeği
• 800 gram kavrulmuş yer fıstığı
• 2 yemek kaşığı bal
• 1 yemek kaşığı pekmez
• 1/4 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
• Ahududu sosu
Tarif:
• Yer fıstıklarını önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da kısa süre bekletip ısıtırsanız kabuklarını kolaylıkla soyabilirsiniz.
• Kavrulmuş yer fıstıklarının kabuklarını tek tek ayıklayın.
• Kabuksuz yer fıstıklarını mutfak robotuna aldığınızdan sonra içine; bal, pekmez ve tuz ilave ederek püre haline getirin.
• Yağını salan ve ekmeğe sürülebilir bir hale gelen fıstık ezmesini cam bir kavanozda saklayın.
• Dilediğiniz sayıda tost ekmeğini Arçelik Eternity Ekmek Kızartma Makinesi'yle kızartın.
• Kızaran tost ekmeklerine, hazırlamış olduğunuz yer fıstıklı ezmeyi sürün.
• Yer fıstıklı ekmeği sevgilinize sunmak adına, üzerine kalpli kurabiye kalıbı yerleştirin.
• Kalıbın içini ahududu sosu ile doldurduktan sonra kalıbı kaldırın.
Afiyet olsun!
6- Çikolata Sosu Ona Bayılıyor: Krep
Malzemeler:
• 2 adet yumurta
• 2 su bardağından biraz az un
• 1 su bardağı su
• 1 su bardağı süt
• 1 çay kaşığı tuz
Pişirmek için;
• Sıvı yağ
Süslemek için;
• 2 adet muz
• Çikolata sosu
Tarif:
• Krep hamurunu hazırlamak için; yumurtaları derin bir kaba alın.
• Unu eleyin.
• Su, süt, zeytinyağı ve elenmiş unu ilave ettikten sonra, Arçelik In Love Mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
• Krep hamurunu 5 dakika kadar dinlendirin.
• Yanmaz ve yapışmaz tavayı yağlayın.
• Kepçe yardımıyla aldığınız krep hamurunu tavaya aktarın.
• Hızlıca tavayı hareket ettirip hamurun eşit olarak yayılmasını sağlayın.
• Üzerleri benek benek olacak olan incecik krepleri, ters yüz edip her iki tarafını 1'er dakika kadar pişirin.
• Tavayı aralarda kağıt havlu ile yağlayıp, aynı işlemi tüm krep hamurları için uygulayın.
• Pişen krepleri servis tabağına alın.
• Krepleri süslemek için, içlerine ve üzerlerine muz ekleyerek bir katını kapatın.
• Üzerlerine çikolata sosu gezdirerek, kreplere mükemmel bir görünüm kazandırın!
7- Kahvesiz Olmaz: Sütlü Kahve
Malzemeler:
• 2 tatlı kaşığı hazır kahve
• 2 fincan süt
• İsteğe göre bir çay kaşığı şeker
• Toz kakao
Tarif:
• Bir cezveye sütü alın.
• Kaynama noktasına gelene kadar ısıtmaya başlayın.
• Her bir fincana bir tatlı kaşığı hazır kahve koyun.
• İsterseniz bir çay kaşığı da şeker ilave edin.
• Isınan sütten fincana çok az dökerek karıştırın.
• Sonra iki parmak eksik kalacak şekilde de sütü ilave edin.
• Çalkalayarak köpürmesini sağlayın.
• Kahvenizin üzerine toz kakao ile kalp şekli verin.
• İçinizi ısıtacak, afiyet olsun!
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