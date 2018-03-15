Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek>Hafta Sonu İçin Enfes Kahvaltı Lezzetleri

Hafta Sonu İçin Enfes Kahvaltı Lezzetleri

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

Hafta sonu sabahına güzel başlamak, sevdiklerinizi ya da sadece kendinizi şımartarak mutlu etmenin yolu bu tariflerde! Kahvaltı sofranızı taçlandıracak bu farklı tarifler, hafta sonunu hem enerjik geçirmenizi sağlayacak hem de sunumu ve lezzetiyle yiyenleri mest edecek…

1-Sürpriz Başlangıç: Kalpli Yumurtalı Ekmek

Malzemeler:
• 2 dilim tost ekmeği
• 1 tatlı kaşığı tereyağı
• 2 adet yumurta
• 1/4 çay kaşığı tuz

Üzeri için;
• Pastırma parçacıkları
• Pul biber

Tarif:
• Tost ekmeklerinin iki tarafını tereyağıyla yağlayın.
• Ekmekleri, Arçelik Eternity Ekmek Kızartma Makinesi'nde hafif bir renk alana kadar kızartın.
• Aralarda ters çevirerek kızartma işlemine devam edin.
• Kızarmış ekmek dilimlerini mutfak tezgahına alın.
• Kalp şeklinde çelik bir kalıp kullanarak ekmek dilimlerinin orta kısımlarını kesin.
• Kestiğiniz kalp parçayı atmayın!
• Ortası kalp şeklinde boş kalan ekmek dilimlerini tekrar tavaya alın.
• Yumurtaları çok dikkatli bir şekilde, kalbin içine bütün olarak kırın.
• Sarıların beyazına karışmaması için yumurtaları dikkatli bir şekilde kırın.
• Üzerlerine pastırma parçacıkları ve pul biber serpiştirdikten sonra, kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin.
• Spatula yardımıyla ekmeklerinizi servis tabağına alın.
• Yumurtayı servis edeceğiniz tabağın kenarına, kestiğiniz kalp parçayı yerleştirin.
• Sevginizi kattığınız kalpli yumurtaya, ekmeklerinizi banarak birlikte keyfini çıkarın!

2-  Peynirin En Güzel Hali: Fırında Peynirli Sigara Böreği

Hafta Sonu İçin Enfes Kahvaltı Lezzetleri

Malzemeler:
• 2 adet yufka
• 1 su bardağı lor peyniri
• 2 dilim köy peyniri
• 1 tutam maydanoz (İnce ince doğranmış)
• Tuz
• Pul biber

Yufkanın sosu için;
• 2 yumurta
• Bir su bardağının dörtte üçü kadar süt
• Bir su bardağının dörtte üçü kadar sıvıyağ

Üzeri için;
• Susam

Tarif:
• Yumurtayı çırpın.
• Ardından süt ve sıvıyağı da ilave ederek yufkalara sürülecek olan karışımı hazırlayın.
• Peynirleri bir kaba alın.
• İçine, ince doğranmış  maydanoz ve baharatları ilave edip güzelce karıştırın.
• Yufkayı önce dörde bölün.
• Ardından her parçayı üçgen dilimler şeklinde üçe bölün.
• Önce, yumurtalı sütlü karışımdan yufkanın her tarafına sürün.
• Üçgen dilimlerin geniş kısımlarına, hazırladığınız iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın.
• Fırın tepsisine pişirme kağıdı açın.
• Pişirme kağıdı açtığınız tepsiye, börekleri dizin.
• Artan sosu, bir fırça yardımı ile böreklerin üzerine sürün.
• Üzerine susam serpiştirin.
• Önceden ısıtılmış 180 - 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da pişirin.

Afiyet olsun!

3- Suflenin sadece tatlısı mı olacak: Patatesli Sufle

Hafta Sonu İçin Enfes Kahvaltı Lezzetleri

Malzemeler:

Sufle karışımı için;
• 3 adet büyük boy haşlanmış patates
• 3 adet yumurta
• 2 tatlı kaşığı un
• 2 tatlı kaşığı tereyağı
• 1/4 su bardağı süt
• 100 gram beyaz peynir
• 1/4 çay kaşığı tuz
• 1/4 çay kaşığı karabiber

Sufle kaplarını yağlamak için:
• 1/2 tatlı kaşığı tereyağı
• 1 tatlı kaşığı un

Üzeri için:
• Biberiye

Tarif:
• Patatesleri haşlayın ve ardından püre haline getirin.
• Yumurtaların sarı ve beyaz kısımlarını ayrı kaplara dikkatlice ayırın.
• Patatesleri, oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı ve sütle karıştırın.
• Yumurta sarısı, un, rendelenmiş beyaz peynir, tuz ve karabiber ilavesiyle karıştırma işlemine devam edin.
• Ayrı bir kasede bekleyen yumurta beyazlarını Arçelik In Love Mikser yardımıyla köpük haline gelinceye dek karıştırın.
• Yumurta beyazını, yumurta sarılı karışıma katın.
• Sönmemesi için bir spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaş hareketlerle karıştırın.
• Sufle kaplarını oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağıyla yağlayın.
• Hafifçe unlayıp fazla unu silkerek dökün.
• Hazırladığınız sufle karışımını, kaplara iki parmak boş kalacak şekilde paylaştırın.
• Önceden ısıtılmış 180 derece Arçelik Ankastre Fırın'da 10 dakika pişirin.
• Pişen enfes patates suflesini, küçük bir parça biberiye ile süsleyin!

4- Kahvaltının yıldızı: Pankek

Hafta Sonu İçin Enfes Kahvaltı Lezzetleri

Malzemeler:
• 1 yumurta
• 2 yemek kaşığı şeker
• 1 çay bardağı süt
• 1 kabartma tozu
• 1 vanilya
• 1 su bardağı un
• Biraz tuz 

Üzeri için;
• Ahududu sosu

Tarif:
• İlk önce orta büyüklükteki bir kapta yumurta ve şekeri Arçelik In Love Mikser ile çırpın.
• Ardından yağ ve sütü ilave edin.
• Karışıma beyaz unu yavaşça ekleyin ve çırpma işlemine devam edin.
• Akışkan bir krema halini alana kadar unu koymaya devam edin.
• Akışkan bir hal aldıktan sonra içine kabartma tozu, vanilya ve tuzu da ekleyip karıştırın.
• Teflon bir tavaya çok az sıvıyağ dökerek tavayı ısıtın.
• Tava ısınınca, hazırladığınız pankek hamurunu bir kepçe yardımıyla dökün.
• Yaklaşık 2-3 dakika kadar, oynatmadan tavada bekletin.
• Pankek hamurundan kabarcıklar meydana gelince, hamurun yavaşça arkasını çevirin.
• Yaklaşık 1 dakika kadar pişirin.
• Aynı işlemleri tüm pankek hamur karışımı bitene kadar yapın.
• Pişen pankek hamurlarının üzerine kalpli kurabiye kalıbı yerleştirin.
• Kalbin içini ahududu sosu ile doldurun.
• Kalıbı kaldırıp, aşk dolu pankekin tadını çıkarın!

5- Yer Fıstığının Ahududu ile Dansı: Yer Fıstıklı Ahududulu Ekmek

Hafta Sonu İçin Enfes Kahvaltı Lezzetleri

Malzemeler:
• Tost ekmeği
• 800 gram kavrulmuş yer fıstığı
• 2 yemek kaşığı bal
• 1 yemek kaşığı pekmez
• 1/4 çay kaşığı tuz

Üzeri için;
• Ahududu sosu

Tarif:
• Yer fıstıklarını önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da kısa süre bekletip ısıtırsanız kabuklarını kolaylıkla soyabilirsiniz.
• Kavrulmuş yer fıstıklarının kabuklarını tek tek ayıklayın.
• Kabuksuz yer fıstıklarını mutfak robotuna aldığınızdan sonra içine; bal, pekmez ve tuz ilave ederek püre haline getirin.
• Yağını salan ve ekmeğe sürülebilir bir hale gelen fıstık ezmesini cam bir kavanozda saklayın.
• Dilediğiniz sayıda tost ekmeğini Arçelik Eternity Ekmek Kızartma Makinesi'yle kızartın.
• Kızaran tost ekmeklerine, hazırlamış olduğunuz yer fıstıklı ezmeyi sürün.
• Yer fıstıklı ekmeği sevgilinize sunmak adına, üzerine kalpli kurabiye kalıbı yerleştirin.
• Kalıbın içini ahududu sosu ile doldurduktan sonra kalıbı kaldırın.

Afiyet olsun!

6-  Çikolata Sosu Ona Bayılıyor: Krep

Hafta Sonu İçin Enfes Kahvaltı Lezzetleri

Malzemeler:
• 2 adet yumurta
• 2 su bardağından biraz az un
• 1 su bardağı su
• 1 su bardağı süt
• 1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için;
• Sıvı yağ

Süslemek için;
• 2 adet muz
• Çikolata sosu

Tarif:
• Krep hamurunu hazırlamak için; yumurtaları derin bir kaba alın.
• Unu eleyin.
• Su, süt, zeytinyağı ve elenmiş unu ilave ettikten sonra, Arçelik In Love Mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
• Krep hamurunu 5 dakika kadar dinlendirin.
• Yanmaz ve yapışmaz tavayı yağlayın.
• Kepçe yardımıyla aldığınız krep hamurunu tavaya aktarın.
• Hızlıca tavayı hareket ettirip hamurun eşit olarak yayılmasını sağlayın.
• Üzerleri benek benek olacak olan incecik krepleri, ters yüz edip her iki tarafını 1'er dakika kadar pişirin.
• Tavayı aralarda kağıt havlu ile yağlayıp, aynı işlemi tüm krep hamurları için uygulayın.
• Pişen krepleri servis tabağına alın.
• Krepleri süslemek için, içlerine ve üzerlerine muz ekleyerek bir katını kapatın.
• Üzerlerine çikolata sosu gezdirerek, kreplere mükemmel bir görünüm kazandırın!

7- Kahvesiz Olmaz: Sütlü Kahve

Hafta Sonu İçin Enfes Kahvaltı Lezzetleri

Malzemeler:
• 2 tatlı kaşığı hazır kahve
• 2 fincan süt
• İsteğe göre bir çay kaşığı şeker
• Toz kakao

Tarif:
• Bir cezveye sütü alın.
• Kaynama noktasına gelene kadar ısıtmaya başlayın.
• Her bir fincana bir tatlı kaşığı hazır kahve koyun.
• İsterseniz bir çay kaşığı da şeker ilave edin.
• Isınan sütten fincana çok az dökerek karıştırın.
• Sonra iki parmak eksik kalacak şekilde de sütü ilave edin.
• Çalkalayarak köpürmesini sağlayın.
• Kahvenizin üzerine toz kakao ile kalp şekli verin.
• İçinizi ısıtacak, afiyet olsun!

 

Sponsorlu İçerik

Etiketler: Mucize Lezzetler , Arçelik , Aşk ile Yap
﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri