Hafta Sonu İçin Enfes Kahvaltı Lezzetleri

1-Sürpriz Başlangıç: Kalpli Yumurtalı Ekmek

Malzemeler:

• 2 dilim tost ekmeği

• 1 tatlı kaşığı tereyağı

• 2 adet yumurta

• 1/4 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

• Pastırma parçacıkları

• Pul biber

Tarif:

• Tost ekmeklerinin iki tarafını tereyağıyla yağlayın.

• Ekmekleri, Arçelik Eternity Ekmek Kızartma Makinesi'nde hafif bir renk alana kadar kızartın.

• Aralarda ters çevirerek kızartma işlemine devam edin.

• Kızarmış ekmek dilimlerini mutfak tezgahına alın.

• Kalp şeklinde çelik bir kalıp kullanarak ekmek dilimlerinin orta kısımlarını kesin.

• Kestiğiniz kalp parçayı atmayın!

• Ortası kalp şeklinde boş kalan ekmek dilimlerini tekrar tavaya alın.

• Yumurtaları çok dikkatli bir şekilde, kalbin içine bütün olarak kırın.

• Sarıların beyazına karışmaması için yumurtaları dikkatli bir şekilde kırın.

• Üzerlerine pastırma parçacıkları ve pul biber serpiştirdikten sonra, kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin.

• Spatula yardımıyla ekmeklerinizi servis tabağına alın.

• Yumurtayı servis edeceğiniz tabağın kenarına, kestiğiniz kalp parçayı yerleştirin.

• Sevginizi kattığınız kalpli yumurtaya, ekmeklerinizi banarak birlikte keyfini çıkarın!

2- Peynirin En Güzel Hali: Fırında Peynirli Sigara Böreği





Malzemeler:

• 2 adet yufka

• 1 su bardağı lor peyniri

• 2 dilim köy peyniri

• 1 tutam maydanoz (İnce ince doğranmış)

• Tuz

• Pul biber

Yufkanın sosu için;

• 2 yumurta

• Bir su bardağının dörtte üçü kadar süt

• Bir su bardağının dörtte üçü kadar sıvıyağ

Üzeri için;

• Susam

Tarif:

• Yumurtayı çırpın.

• Ardından süt ve sıvıyağı da ilave ederek yufkalara sürülecek olan karışımı hazırlayın.

• Peynirleri bir kaba alın.

• İçine, ince doğranmış maydanoz ve baharatları ilave edip güzelce karıştırın.

• Yufkayı önce dörde bölün.

• Ardından her parçayı üçgen dilimler şeklinde üçe bölün.

• Önce, yumurtalı sütlü karışımdan yufkanın her tarafına sürün.

• Üçgen dilimlerin geniş kısımlarına, hazırladığınız iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın.

• Fırın tepsisine pişirme kağıdı açın.

• Pişirme kağıdı açtığınız tepsiye, börekleri dizin.

• Artan sosu, bir fırça yardımı ile böreklerin üzerine sürün.

• Üzerine susam serpiştirin.

• Önceden ısıtılmış 180 - 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da pişirin.

Afiyet olsun!

3- Suflenin sadece tatlısı mı olacak: Patatesli Sufle





Malzemeler:

Sufle karışımı için;

• 3 adet büyük boy haşlanmış patates

• 3 adet yumurta

• 2 tatlı kaşığı un

• 2 tatlı kaşığı tereyağı

• 1/4 su bardağı süt

• 100 gram beyaz peynir

• 1/4 çay kaşığı tuz

• 1/4 çay kaşığı karabiber

Sufle kaplarını yağlamak için:

• 1/2 tatlı kaşığı tereyağı

• 1 tatlı kaşığı un

Üzeri için:

• Biberiye

Tarif:

• Patatesleri haşlayın ve ardından püre haline getirin.

• Yumurtaların sarı ve beyaz kısımlarını ayrı kaplara dikkatlice ayırın.

• Patatesleri, oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı ve sütle karıştırın.

• Yumurta sarısı, un, rendelenmiş beyaz peynir, tuz ve karabiber ilavesiyle karıştırma işlemine devam edin.

• Ayrı bir kasede bekleyen yumurta beyazlarını Arçelik In Love Mikser yardımıyla köpük haline gelinceye dek karıştırın.

• Yumurta beyazını, yumurta sarılı karışıma katın.

• Sönmemesi için bir spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaş hareketlerle karıştırın.

• Sufle kaplarını oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağıyla yağlayın.

• Hafifçe unlayıp fazla unu silkerek dökün.

• Hazırladığınız sufle karışımını, kaplara iki parmak boş kalacak şekilde paylaştırın.

• Önceden ısıtılmış 180 derece Arçelik Ankastre Fırın'da 10 dakika pişirin.

• Pişen enfes patates suflesini, küçük bir parça biberiye ile süsleyin!

4- Kahvaltının yıldızı: Pankek





Malzemeler:

• 1 yumurta

• 2 yemek kaşığı şeker

• 1 çay bardağı süt

• 1 kabartma tozu

• 1 vanilya

• 1 su bardağı un

• Biraz tuz

Üzeri için;

• Ahududu sosu

Tarif:

• İlk önce orta büyüklükteki bir kapta yumurta ve şekeri Arçelik In Love Mikser ile çırpın.

• Ardından yağ ve sütü ilave edin.

• Karışıma beyaz unu yavaşça ekleyin ve çırpma işlemine devam edin.

• Akışkan bir krema halini alana kadar unu koymaya devam edin.

• Akışkan bir hal aldıktan sonra içine kabartma tozu, vanilya ve tuzu da ekleyip karıştırın.

• Teflon bir tavaya çok az sıvıyağ dökerek tavayı ısıtın.

• Tava ısınınca, hazırladığınız pankek hamurunu bir kepçe yardımıyla dökün.

• Yaklaşık 2-3 dakika kadar, oynatmadan tavada bekletin.

• Pankek hamurundan kabarcıklar meydana gelince, hamurun yavaşça arkasını çevirin.

• Yaklaşık 1 dakika kadar pişirin.

• Aynı işlemleri tüm pankek hamur karışımı bitene kadar yapın.

• Pişen pankek hamurlarının üzerine kalpli kurabiye kalıbı yerleştirin.

• Kalbin içini ahududu sosu ile doldurun.

• Kalıbı kaldırıp, aşk dolu pankekin tadını çıkarın!

5- Yer Fıstığının Ahududu ile Dansı: Yer Fıstıklı Ahududulu Ekmek





Malzemeler:

• Tost ekmeği

• 800 gram kavrulmuş yer fıstığı

• 2 yemek kaşığı bal

• 1 yemek kaşığı pekmez

• 1/4 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

• Ahududu sosu

Tarif:

• Yer fıstıklarını önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da kısa süre bekletip ısıtırsanız kabuklarını kolaylıkla soyabilirsiniz.

• Kavrulmuş yer fıstıklarının kabuklarını tek tek ayıklayın.

• Kabuksuz yer fıstıklarını mutfak robotuna aldığınızdan sonra içine; bal, pekmez ve tuz ilave ederek püre haline getirin.

• Yağını salan ve ekmeğe sürülebilir bir hale gelen fıstık ezmesini cam bir kavanozda saklayın.

• Dilediğiniz sayıda tost ekmeğini Arçelik Eternity Ekmek Kızartma Makinesi'yle kızartın.

• Kızaran tost ekmeklerine, hazırlamış olduğunuz yer fıstıklı ezmeyi sürün.

• Yer fıstıklı ekmeği sevgilinize sunmak adına, üzerine kalpli kurabiye kalıbı yerleştirin.

• Kalıbın içini ahududu sosu ile doldurduktan sonra kalıbı kaldırın.

Afiyet olsun!

6- Çikolata Sosu Ona Bayılıyor: Krep





Malzemeler:

• 2 adet yumurta

• 2 su bardağından biraz az un

• 1 su bardağı su

• 1 su bardağı süt

• 1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için;

• Sıvı yağ

Süslemek için;

• 2 adet muz

• Çikolata sosu

Tarif:

• Krep hamurunu hazırlamak için; yumurtaları derin bir kaba alın.

• Unu eleyin.

• Su, süt, zeytinyağı ve elenmiş unu ilave ettikten sonra, Arçelik In Love Mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

• Krep hamurunu 5 dakika kadar dinlendirin.

• Yanmaz ve yapışmaz tavayı yağlayın.

• Kepçe yardımıyla aldığınız krep hamurunu tavaya aktarın.

• Hızlıca tavayı hareket ettirip hamurun eşit olarak yayılmasını sağlayın.

• Üzerleri benek benek olacak olan incecik krepleri, ters yüz edip her iki tarafını 1'er dakika kadar pişirin.

• Tavayı aralarda kağıt havlu ile yağlayıp, aynı işlemi tüm krep hamurları için uygulayın.

• Pişen krepleri servis tabağına alın.

• Krepleri süslemek için, içlerine ve üzerlerine muz ekleyerek bir katını kapatın.

• Üzerlerine çikolata sosu gezdirerek, kreplere mükemmel bir görünüm kazandırın!

7- Kahvesiz Olmaz: Sütlü Kahve





Malzemeler:

• 2 tatlı kaşığı hazır kahve

• 2 fincan süt

• İsteğe göre bir çay kaşığı şeker

• Toz kakao

Tarif:

• Bir cezveye sütü alın.

• Kaynama noktasına gelene kadar ısıtmaya başlayın.

• Her bir fincana bir tatlı kaşığı hazır kahve koyun.

• İsterseniz bir çay kaşığı da şeker ilave edin.

• Isınan sütten fincana çok az dökerek karıştırın.

• Sonra iki parmak eksik kalacak şekilde de sütü ilave edin.

• Çalkalayarak köpürmesini sağlayın.

• Kahvenizin üzerine toz kakao ile kalp şekli verin.

• İçinizi ısıtacak, afiyet olsun!