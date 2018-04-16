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FrambuazlÄ± Pratik Cheesecake

HÃ¼rriyet Haber
16.04.2018 - 17:20 | Son GÃ¼ncelleme:

Mucize Lezzetler'in bugÃ¼nkÃ¼ menÃ¼sÃ¼nde frambuazlÄ± pratik cheesecake var!

Malzemeler:

TabanÄ± Ä°Ã§in:

  • 3 paket yulaflÄ± biskÃ¼vi
  • 100 gram tereyaÄŸÄ±
  • Â½ su bardaÄŸÄ± badem unu

Ä°Ã§ KremasÄ± Ä°Ã§in:

  • 3 adet yumurta
  • 130 gram ÅŸeker
  • 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
  • 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mÄ±sÄ±r niÅŸastasÄ±
  • 100 gram krema
  • 400 gram labne

Ãœst Sosu Ä°Ã§in:

  • 350 gram frambuaz
  • 50 gram ÅŸeker
  • 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± niÅŸasta
  • 1 Â½ su bardaÄŸÄ± su

YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±:

YulaflÄ± biskÃ¼vilerinizi ArÃ§elik Eternity El Blender'Ä±ndan geÃ§irin. TereyaÄŸÄ±nÄ± eritin. YulaflÄ± biskÃ¼vi, tereyaÄŸÄ± ve badem ununu bir kabÄ±n iÃ§erisine alarak ArÃ§elik Eternity Mikser ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Cheesecake'inizi hazÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ±z kabÄ±nÄ±zÄ±n alt tabanÄ±na gÃ¼zelce yayÄ±n. ArdÄ±ndan bir bardak yardÄ±mÄ±yla iyice yerleÅŸtirin. Yumurta ve ÅŸekeri iyice kÃ¶pÃ¼rene kadar ArÃ§elik Eternity Mikser ile Ã§Ä±rpÄ±n. ArdÄ±ndan un, niÅŸasta, krema ve labneyi de ekleyerek bir kez daha Ã§Ä±rpÄ±n. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kremayÄ± cheesecake tabanÄ±nÄ±zÄ±n Ã¼zerine yayarak buzlukta 30 dakika kadar bekletin. Frambuaz, ÅŸeker, niÅŸasta ve suyu bir tencereye alarakÂArÃ§elik Ankastre Ocakta 7 dakika boyunca piÅŸirin. ArdÄ±ndan 30 dakika boyunca oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda dinlenmeye bÄ±rakÄ±n. Dinlenen sosunuzu buzluktan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z cheesecakein Ã¼zerine yayÄ±n. Tarifinizi tekrar buzlukta 30 dakika daha tuttuktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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Etiketler: Mucize Lezzetler , AÅŸk ile Yap , FranbuazlÄ± Cheesecake
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