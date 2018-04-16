Fırında Somon

Malzemeler:

• 4 diş sarımsak

• Karabiber

• Tuz

• 3 adet limon suyu

• Somon fileto

• Limon dilimleri

• Biberiye

• Kuşkonmaz

• İstiridye mantarı

• Zeytinyağı

Yapılışı:

Sarımsak, karabiber, tuz ve limon suyunu bir kapta karıştırın. Somon filetoyu yağlı kağıt koyduğunuz tepsinize yerleştirin. Somonun üzerine yaptığınız sos karışınızı gezdirin. Somonun üzerine limon dilimleri ve biberiyeleri dizin. Hazırladığınız somonu 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 20 dakika kadar pişirin. Pişen somon balığını sunum tabağınıza alın. Arçelik Ankastre Ocak'ta küçük bir tavaya yağ dökerek üzerine kuşkonmaz ve istiridye mantarlarını dizin. Arkalı önlü pişirdiğiniz kuşkonmaz ve mantarlarınızı somon balığının yanına servis tabağına ekleyin.

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