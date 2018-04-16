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Fırında Somon

Hürriyet Haber
16.04.2018 - 17:42 | Son Güncelleme:

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde fırında somon var!

Malzemeler:

4 diş sarımsak

Karabiber

Tuz

3 adet limon suyu

Somon fileto

Limon dilimleri

Biberiye

• Kuşkonmaz

İstiridye mantarı

• Zeytinyağı

 

Yapılışı:

Sarımsak, karabiber, tuz ve limon suyunu bir kapta karıştırın. Somon filetoyu yağlı kağıt koyduğunuz tepsinize yerleştirin. Somonun üzerine yaptığınız sos karışınızı gezdirin. Somonun üzerine limon dilimleri ve biberiyeleri dizin. Hazırladığınız somonu 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 20 dakika kadar pişirin. Pişen somon balığını sunum tabağınıza alın. Arçelik Ankastre Ocak'ta küçük bir tavaya yağ dökerek üzerine kuşkonmaz ve istiridye mantarlarını dizin. Arkalı önlü pişirdiğiniz kuşkonmaz ve mantarlarınızı somon balığının yanına servis tabağına ekleyin.

 

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap , FırındaSomon
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