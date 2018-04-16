Ev Yapımı Makarna

Malzemeler:

• 300 gram un

• 2 adet yumurta

• 2 yemek kaşığı süt

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 2 yemek kaşığı su

• Zeytinyağı

• 4 diş sarımsak

• 2 adet domates

• 1 adet kırmızı biber

• 2 tutam taze kekik

• Tuz

• Karabiber

• Parmesan

Yapılışı:

Un, yumurta, süt, zeytinyağı, tuz ve suyu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi içerisinde 10 dakika yoğurun. Tezgahın üzerine dökün. Ardından hamuru birkaç parçaya bölerek unladığınız tezgahınızın üzerine alın. Böldüğünüz parçaları hamur açma aparatıyla açın. İncecik açılmış hamurlarınızı makarna kesme aparatıyla kesin. Kestiğiniz makarnalarınızı 5 dakika Arçelik Ankastre Fırın'da kurumaya bırakın. Tencereye zeytinyağını koyun. Sarımsak, domates, kırmızı biber, taze kekik, karabiber ve tuzu karıştırarak bir sos haline getirin. Hazırlayıp kuruttuğunuz makarnalarınızı kaynamış bir tencere suyun içerisine ekleyerek yumuşamasını bekleyin. Maksimum 3 dakika boyunca haşlanacak olan makarnalarınızı servis tabağınıza alın. Makarnalarınızın üzerine hazırladığınız sosu dökün, parmesan serpiştirin ve tarifinizi noktalandırın.

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