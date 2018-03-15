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Etkinlik Takvimi

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin en büyük Arçelik deneyim mağazası İstinyePark’ta keyifle vakit geçirmenizi sağlayacak mutfak istasyonlarında şeflerle birlikte yemek pişirin, iyi yaşam ve sağlıklı beslenme konularında bilgilenin ve pek çok ürünü deneyimleyin.

Etkinlik Takvimi

Etiketler: Arçelik , Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
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