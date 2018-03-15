Etkinlik Takvimi

Türkiye’nin en büyük Arçelik deneyim mağazası İstinyePark’ta keyifle vakit geçirmenizi sağlayacak mutfak istasyonlarında şeflerle birlikte yemek pişirin, iyi yaşam ve sağlıklı beslenme konularında bilgilenin ve pek çok ürünü deneyimleyin.