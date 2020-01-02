Yer Fıstıklı Tavuk Şiş Tarifi
Yediğiniz klasik tavuk tariflerini unutun, bu tavuk şişin sosu tam farklı tat arayanlar için!
Malzemeler:
*Yarım kg tavuk göğsü
*3 yemek kaşığı soya sosu
*2 diş sarımsak
*3 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi
*1 çay kaşığı zencefil rendesi
*1 yemek kaşığı mısır nişastası
*Yarım lime suyu
*1 adet kırmızı biber
*Yarım çay kaşığı tuz
*Bir tutam karabiber
*Çöp şiş çubukları
Tarif:
1-Tavuğu batıracağınız sos için Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya soya sosu, sarımsak, yer fıstığı ezmesi, zencefil rendesi, mısır nişastası, lime suyu, tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyin.
2-Homojen bir sos haline gelene kadar çekin.
3-Tavukları 2-3 parmak genişliğinde boyuna olacak şekilde kesin.
4-Arçelik Ankastre Ocak’ta tavaya sıvı yağ ekleyip kızdırın.
5-Kestiğiniz tavukları hazırladığınız sosun içerisine alın.
6-İyice sosa buladıktan sonra tavaya alıp her iki yüzünü de güzelce pişirin.
7-Üzerine maydanoz serpip servis edebilirsiniz.
8-Afiyet olsun!
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