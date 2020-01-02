Yer Fıstıklı Tavuk Şiş Tarifi

Malzemeler:

*Yarım kg tavuk göğsü

*3 yemek kaşığı soya sosu

*2 diş sarımsak

*3 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

*1 çay kaşığı zencefil rendesi

*1 yemek kaşığı mısır nişastası

*Yarım lime suyu

*1 adet kırmızı biber

*Yarım çay kaşığı tuz

*Bir tutam karabiber

*Çöp şiş çubukları

Tarif:

1-Tavuğu batıracağınız sos için Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya soya sosu, sarımsak, yer fıstığı ezmesi, zencefil rendesi, mısır nişastası, lime suyu, tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyin.

2-Homojen bir sos haline gelene kadar çekin.

3-Tavukları 2-3 parmak genişliğinde boyuna olacak şekilde kesin.

4-Arçelik Ankastre Ocak’ta tavaya sıvı yağ ekleyip kızdırın.

5-Kestiğiniz tavukları hazırladığınız sosun içerisine alın.

6-İyice sosa buladıktan sonra tavaya alıp her iki yüzünü de güzelce pişirin.

7-Üzerine maydanoz serpip servis edebilirsiniz.

8-Afiyet olsun!

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