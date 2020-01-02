Sosu Ayrı Bir Olay: Zencefilli Bonfile Tarifi

Malzemeler:

*500 g bonfile

*3 yemek kaşığı sıvı yağ

*4 diş sarımsak

*Yarım çay kaşığı tuz

*Yarım çay kaşığı karabiber

*3-4 dal taze soğan

Tatlı ekşi sos için;

*1,5 su bardağı su

*1 yemek kaşığı soya sosu

*2 yemek kaşığı nişasta

*3 yemek kaşığı esmer şeker

*1 tatlı kaşığı bal

*2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

Üzeri için;

*2 dal taze soğan

Tarif:

1-Bonfileleri iri iri doğrayın.

2-Arçelik Ankastre Ocak’ta döküm tavayı iyice kızdırın.

3-Sıvı yağı da ekleyip etleri pişirmeye başlayın.

4-Rendelediğiniz sarımsak, tuz ve karabiberi de ekleyin.

5-İnce ince doğradığınız taze soğanları da ekleyip ocağı kapatın.

6-Sosu için Arçelik Ankastre Ocak’ta sos tenceresinde mısır nişastası ve suyu iyice karıştırın.

7-Sirke, esmer şeker, soya sosu ve balı ekleyip karıştırmaya devam edin.

8-Tüm malzemeleri kısık ateşte karıştırarak pişirin.

9-Sosunuz kıvam alınca ocağın altını kapatın ve sosu etlerin üzerine dökün.

10-Etleri sosla birkaç dakika daha pişirip taze soğan ile süsleyip servis edebilirsiniz.

11-Afiyet olsun!

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