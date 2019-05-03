Patlıcana En Çok O Yakışıyor: Abant Kebabı
Patlıcan ile etin muhteşem uyumu bu tarifte birleşti. Bolu ile özdeşleşen nefis Abant Kebabı’nı hazırlamak düşündüğünüzden daha kolay. İşte sofranızın baş tacı olacak enfes Abant Kebabı tarifi…
Malzemeler:
•300 g ince doğranmış kuşbaşı et
•5 adet orta boy patlıcan
•2 adet orta boy domates
•2 adet sivri biber
•1 adet kuru soğan
•2 diş sarımsak
•4 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 çay kaşığı tuz
•1 çay kaşığı karabiber•
Kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ
Sosu için:
•1 yemek kaşığı domates salçası
•1 su bardağı su
•Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için:
•5-6 dal maydanoz
Tarif:
1-Kuşbaşı eti Arçelik Ankastre Grion Ocak’ta ara ara karıştırarak kavurmaya başlayın.
2-Etler suyunu çekip yumuşayana kadar pişirin.
3-Ardından üzerine zeytinyağını, Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da doğradığınız kuru soğan ve sarımsağı ekleyip karıştırın.
4-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da doğradığınız domates, sivri biber, tuz ve karabiberi de ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
5-Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve Arçelik Ankastre Grion Ocak’ta derin bir tencere içerisinde kızartın.
6-Kızaran patlıcanları fırın kabının içerisine dizin ve patlıcanların üzerine uzunlamasına olacak şekilde çizikler atın.
7-Dikkatlice ortalarını açın ve iç kısımlarını et harcı ile doldurun.
8-Sosu için bir salça, su ve tuzu bir kasede iyice karıştırın.
9-Hazırladığınız sosu patlıcanların üzerinde gezdirin.
10-Patlıcanlarınızı önceden ısıtılmış 190 derecelik 25-30 dakika kadar kontrollü olarak pişirin.
11-Pişen patlıcanların üzerine maydanoz doğrayıp servis edin.
12-Afiyet olsun!
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