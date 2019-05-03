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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Et Yemekleri
03.05.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Patlıcana En Çok O Yakışıyor: Abant Kebabı

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Patlıcana En Çok O Yakışıyor: Abant Kebabı

Patlıcan ile etin muhteşem uyumu bu tarifte birleşti. Bolu ile özdeşleşen nefis Abant Kebabı’nı hazırlamak düşündüğünüzden daha kolay. İşte sofranızın baş tacı olacak enfes Abant Kebabı tarifi…

Malzemeler:

•300 g ince doğranmış kuşbaşı et
•5 adet orta boy patlıcan
•2 adet orta boy domates
•2 adet sivri biber
•1 adet kuru soğan
•2 diş sarımsak
•4 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 çay kaşığı tuz
•1 çay kaşığı karabiber•
Kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ

Sosu için:

•1 yemek kaşığı domates salçası
•1 su bardağı su
•Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

•5-6 dal maydanoz

Tarif:

1-Kuşbaşı eti Arçelik Ankastre Grion Ocak’ta ara ara karıştırarak kavurmaya başlayın.
2-Etler suyunu çekip yumuşayana kadar pişirin.
3-Ardından üzerine zeytinyağını, Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da doğradığınız kuru soğan ve sarımsağı ekleyip karıştırın.
4-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da doğradığınız domates, sivri biber, tuz ve karabiberi de ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
5-Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve Arçelik Ankastre Grion Ocak’ta derin bir tencere içerisinde kızartın.
6-Kızaran patlıcanları fırın kabının içerisine dizin ve patlıcanların üzerine uzunlamasına olacak şekilde çizikler atın.
7-Dikkatlice ortalarını açın ve iç kısımlarını et harcı ile doldurun.
8-Sosu için bir salça, su ve tuzu bir kasede iyice karıştırın.
9-Hazırladığınız sosu patlıcanların üzerinde gezdirin.
10-Patlıcanlarınızı önceden ısıtılmış 190 derecelik 25-30 dakika kadar kontrollü olarak pişirin.
11-Pişen patlıcanların üzerine maydanoz doğrayıp servis edin.
12-Afiyet olsun!

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