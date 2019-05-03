Hem Pratik Hem Leziz: Fırında Sebzeli Tavuk
Her zaman kurtarıcı bir yemek olan fırın tavuğu sebze yatağında defne yaprağıyla lezzetlendirmeye ne dersiniz? İşte çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz fırında sebzeli tavuk tarifi…
Malzemeler:
•2 adet tavuk but
•2 adet soğan
•2 adet domates
•2 adet kırmızı biber
•1 adet sarı büyük dolmalık biber
•4 adet patates
•4 diş sarımsak
•3 adet defne yaprağı
•1 çay kaşığı tuz
•1 çay kaşığı karabiber
•Yarım çay kaşığı pul biber
•1 yemek kaşığı domates salçası
•4 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 çay bardağı su
Tarif:
1-Derin bir kasede zeytinyağı, domates salçası, tuz, karabiber, pul biber ve suyu Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile karıştırın.
2-Hazırladığınız sosun içerisine tavukları koyup Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 1-2 saat marine edin.
3-Patatesleri elma dilim şekilde doğrayın.
4-Domates, soğan ve biberleri de suyu Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ‘da doğrayın.
5-Fırın kabının altına patatesleri ve defne yapraklarını dizin.
6-Üzerine dinlenen tavukları koyun.
7-Doğradığınız domates, soğan, sarımsak ve biberleri de tavukların etrafına yayın.
8-Kalan sosu da üzerine gezdirip önceden ısıtılmış 180 derecede 45-50 dakika pişirin.
9-Afiyet olsun!
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