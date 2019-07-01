Fırında Kuzu Kaburga Tarifi
Yoğurt ve taze otlarla bir gece dinlenmiş bu kuzu kaburga tarifine misafirleriniz bayılacak!
Malzemeler:
•1 kg kuzu kaburga
•2 adet kuru soğan
•4 diş sarımsak
•2 dal taze kekik
•1 dal taze biberiye
•3 yemek kaşığı yoğurt
•1 yemek kaşığı biber salçası
•4 yemek kaşığı zeytinyağı
•1 çay kaşığı kırmızı biber
•1 çay kaşığı karabiber
•1 tatlı kaşığı tuz
Tarif:
1-Soğan ve sarımsağı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da çekip püre haline getirin.
2-Bir kaseye yoğurt, zeytinyağı, baharatlar, taze kekik, taze biberiye ve püre haline getirdiğiniz soğan sarımsağı ekleyin.
3-Bütün halde olan kuzu kaburgayı bu sosa iyice bulayın.
4-Ardından kaburgayı yağlı kağıda sarın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda bir gece marine edin.
5-Bir gece dinlenen kaburgayı Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yerleştirin.
6-İlk olarak 200 derecede 20 dakika pişirin, ardından 150 dereceye düşürüp 50 dakika daha pişirin.
7-Sıcak olarak servis yapın.
8-Afiyet olsun!
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