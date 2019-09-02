Ev Yapımı Anne Köftesi Tarifi
Büyük küçük herkesin ortak paydada buluştuğu bir lezzettir köfte. Hele bir de anne elinden çıktıysa tadına doyum olmaz! İşte sizin de kolayca hazırlayabileceğiniz anne köftesi tarifi…
Malzemeler:
•600 g dana kıyma
•1 adet yumurta
•1 adet kuru soğan
•1 diş sarımsak
•1 çay bardağı bayat ekmek içi
•2 yemek kaşığı süt
•1 çay kaşığı tuz
•1 çay kaşığı karabiber
•1/2 çay kaşığı kimyon
•1/4 demet maydanoz
•2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tarif:
1-Soğan ve sarımsağı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisinde çekin.
2-Çıkan fazla suyunu süzüp kenara alın.
3-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine kıyma, yumurta, ekmek içi, süt, tuz, karabiber, kimyon, maydanoz ve çektiğiniz soğan ve sarımsağı da ekleyip yoğurma aparatıyla karıştırın.
4-Hazırladığınız harcın üzerine streç film kapatarak 30 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
5-Dinlenen harçtan avucunuzda yuvarlayarak ceviz büyüklüğünde köfteler oluşturun.
6-Arçelik Ankastre Ocak’ta tavaya sıvı yağı alıp kızdırın.
7-Ardından köfteleri arkalı önlü iyice pişirin.
8-Üzerine maydanoz serpip sıcak köftelerinizi servis edebilirsiniz.
9-Afiyet olsun!
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