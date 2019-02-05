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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Et Yemekleri
05.02.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Enfes Soslu Biftek Tarifi

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Enfes Soslu Biftek Tarifi

Bu tarifte bifteği tamamlayan Arjantin kökenli ‘Chimichurri’ sosu. Evet adını söylemekten ziyada okumak bile zor ama yapımı adı kadar zor değil! Pesto sosu andıran bu sos içerisinde maydanoz başta olmak birçok malzeme var. İşte enfes sosuyla biftek tarifi…

Malzemeler:

• 2 adet biftek
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• Yarım çay kaşığı tuz
• Yarım çay kaşığı karabiber
• Yarım çay kaşığı taze biberiye

Sosu için;

• Yarım demet maydanoz
• 1 tatlı kaşığı kuru kekik
• 2 diş sarımsak
• 1 tatlı kaşığı pul biber
• 1 çay kaşığı tuz
• ¼ çay kaşığı toz şeker
• 1 yemek kaşığı beyaz sirke
• 1 çay bardağı zeytinyağı

Tarif:

1-Bifteklerin iki tarafına da zeytinyağı sürüp himalaya tuzu, karabiber ve taze biberiye serpip Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat dinlendirin.
2-Sosu için sarımsakları Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alın. Üzerine zeytinyağı, sirke, kekik, tuz, pul biber ve şekeri ekleyerek sarımsaklar parçalanıncaya kadar doğrayıcıyı çalıştırın.
3-Hazırladığınız sosa maydanozları ekleyin ve doğrayıcıyı kısa süreliğine tekrar çalıştırın. Sosu kaseye alın.
4-Dinlenen biftekleri kızgın döküm tavada iki yüzeyini de 3-4 dakika mühürleyin.
5-Ardından Arçelik Ankastre Fırın tepsisine alıp arzu ettiğiniz gibi az pişmiş ya da iyi pişmiş kıvama gelene kadar 5-10 dakika pişirin.
6-Pişen etlerinizi servis tahtasına alın ve üzerine hazırladığınız sosu dökün.
7-Taze biberiyeyle süsleyip servis edin.
8-Afiyet olsun!

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