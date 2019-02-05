Enfes Soslu Biftek Tarifi
Bu tarifte bifteği tamamlayan Arjantin kökenli ‘Chimichurri’ sosu. Evet adını söylemekten ziyada okumak bile zor ama yapımı adı kadar zor değil! Pesto sosu andıran bu sos içerisinde maydanoz başta olmak birçok malzeme var. İşte enfes sosuyla biftek tarifi…
Malzemeler:
• 2 adet biftek
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• Yarım çay kaşığı tuz
• Yarım çay kaşığı karabiber
• Yarım çay kaşığı taze biberiye
Sosu için;
• Yarım demet maydanoz
• 1 tatlı kaşığı kuru kekik
• 2 diş sarımsak
• 1 tatlı kaşığı pul biber
• 1 çay kaşığı tuz
• ¼ çay kaşığı toz şeker
• 1 yemek kaşığı beyaz sirke
• 1 çay bardağı zeytinyağı
Tarif:
1-Bifteklerin iki tarafına da zeytinyağı sürüp himalaya tuzu, karabiber ve taze biberiye serpip Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat dinlendirin.
2-Sosu için sarımsakları Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alın. Üzerine zeytinyağı, sirke, kekik, tuz, pul biber ve şekeri ekleyerek sarımsaklar parçalanıncaya kadar doğrayıcıyı çalıştırın.
3-Hazırladığınız sosa maydanozları ekleyin ve doğrayıcıyı kısa süreliğine tekrar çalıştırın. Sosu kaseye alın.
4-Dinlenen biftekleri kızgın döküm tavada iki yüzeyini de 3-4 dakika mühürleyin.
5-Ardından Arçelik Ankastre Fırın tepsisine alıp arzu ettiğiniz gibi az pişmiş ya da iyi pişmiş kıvama gelene kadar 5-10 dakika pişirin.
6-Pişen etlerinizi servis tahtasına alın ve üzerine hazırladığınız sosu dökün.
7-Taze biberiyeyle süsleyip servis edin.
8-Afiyet olsun!
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