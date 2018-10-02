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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Et Yemekleri
02.10.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Bir İngiliz Klasiği: Kıymalı Patatesli Turta

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Bir İngiliz Klasiği: Kıymalı Patatesli Turta

Kıyma ve patatesin bir arada olduğu tariflerin lezzetinden şüphe edilmez. İşte bu tarifte de yine ikisini buluşturduk. Geleneksek bir İngiliz yemeği olan bu tarifi hazırlaması çok kolay!

Malzemeler:

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
• 1 orta boy soğan
• 1 büyük havuç
• 1 diş sarımsak
• 450 g yağsız kıyma
• 1 çorba kaşığı tam buğday un
• 1 çorba kaşığı domates püresi
• 1/2 çay kaşığı tarçın
• 1/2 çay kaşığı biberiye
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Patates için:

800 g patates
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 50 ml süt
• 1 çay kaşığı tuz

Tarif:

1- Soğan, havuç ve sarımsaklar Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya koyulur ve ince çekilir.
2- 2 yemek kaşığı zeytinyağı büyük bir tencereye eklenir. Arçelik Ankastre Ocak’ta doğranmış soğan, havuç ve sarımsak yumuşayıncaya kadar yaklaşık 4-5 dakika pişirilir.
3- Ardından kıyma eklenir ve tahta kaşık kullanarak iyice pişirilir.
4- Ardından un, domates püresi, tarçın ve baharatlar eklenir. Tencerenin kapağı kapatılır, 10-15 dakika kısık ateşte pişirilir.
5- Kıyma pişerken patatesler soyulur ve doğranır. Büyük bir tencerede haşlanır.
6- Süzülen patatesler tereyağı ve süt ile iyice ezilir.
7- Et pişirirken, kesilmiş patatesleri çeyrek dilimlere ayırın.
8- Büyük bir tencerede, patatesleri tuzlanmış soğuk suda saklayın, kaynatın ve kaynana kadar pişirin (veya 15 dakika Arçelik Mikrodalga Fırın’da pişirin).
9- Patatesler piştiğinde iyice süzülür. Ardından Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alınır tereyağı ve süt ile çok kremsi olana kadar ezilir. Tuz eklenir.
10- Arçelik Ankastre Fırın 200 dereceye ısıtılır.
11- Kıyma tek tek güveçlere paylaştırılır. Ardından patates püresiyle üst katman yapılır.
12- 20-25 dakika üstü kızarana kadar pişirilir.
13- Afiyet olsun!

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