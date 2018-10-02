Bir İngiliz Klasiği: Kıymalı Patatesli Turta
Kıyma ve patatesin bir arada olduğu tariflerin lezzetinden şüphe edilmez. İşte bu tarifte de yine ikisini buluşturduk. Geleneksek bir İngiliz yemeği olan bu tarifi hazırlaması çok kolay!
Malzemeler:
• 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
• 1 orta boy soğan
• 1 büyük havuç
• 1 diş sarımsak
• 450 g yağsız kıyma
• 1 çorba kaşığı tam buğday un
• 1 çorba kaşığı domates püresi
• 1/2 çay kaşığı tarçın
• 1/2 çay kaşığı biberiye
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Patates için:
• 800 g patates
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 50 ml süt
• 1 çay kaşığı tuz
Tarif:
1- Soğan, havuç ve sarımsaklar Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya koyulur ve ince çekilir.
2- 2 yemek kaşığı zeytinyağı büyük bir tencereye eklenir. Arçelik Ankastre Ocak’ta doğranmış soğan, havuç ve sarımsak yumuşayıncaya kadar yaklaşık 4-5 dakika pişirilir.
3- Ardından kıyma eklenir ve tahta kaşık kullanarak iyice pişirilir.
4- Ardından un, domates püresi, tarçın ve baharatlar eklenir. Tencerenin kapağı kapatılır, 10-15 dakika kısık ateşte pişirilir.
5- Kıyma pişerken patatesler soyulur ve doğranır. Büyük bir tencerede haşlanır.
6- Süzülen patatesler tereyağı ve süt ile iyice ezilir.
7- Et pişirirken, kesilmiş patatesleri çeyrek dilimlere ayırın.
8- Büyük bir tencerede, patatesleri tuzlanmış soğuk suda saklayın, kaynatın ve kaynana kadar pişirin (veya 15 dakika Arçelik Mikrodalga Fırın’da pişirin).
9- Patatesler piştiğinde iyice süzülür. Ardından Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alınır tereyağı ve süt ile çok kremsi olana kadar ezilir. Tuz eklenir.
10- Arçelik Ankastre Fırın 200 dereceye ısıtılır.
11- Kıyma tek tek güveçlere paylaştırılır. Ardından patates püresiyle üst katman yapılır.
12- 20-25 dakika üstü kızarana kadar pişirilir.
13- Afiyet olsun!
Sponsorlu içerik
Yorumları Göster
Yorumları Gizle