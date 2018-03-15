Draje Kaplı Pasta Tarifi

Pandispanya için;

• 4 adet yumurta

• 4 kahve fincanı şeker

• 4 kahve fincanı un

• 1 kahve fincanı süt

• 1 paket kabartma tozu

• Yarım su bardağı damla çikolata

Üzeri için;

• 200 gr. çikolata

• 1 paket bademli draje

Tarif;

1. Pandispanya hamurunu hazırlamak için, yumurtaları Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'ne içine kırın.

2. Üzerine şekeri ekleyin.

3. Yumurta ve şeker iyice köpürene dek yüksek güçte 5-6 dakika çırpın.

4. Üzerine un, kabartma tozu ve sütü de ekleyip yaklaşık 4 dakika boyunca çırpın.

5. Damla çikolatayı karışıma ekleyerek kaşık yardımıyla karıştırın.

6. Kalp kelepçeli kalıbı yağlayın ve ardından hazırladığınız pandispanyayı kalıba boşaltın.

7. Elinizle sallayarak, her tarafa eşit bir şekilde yayılmasını sağlayın.

8. Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede pişirin.

9. Pişen pandispanya hamurunun soğumasını bekleyin.

10. Soğuyan pandispanyayı ikiye bölüp tabanlarını 3 kaşık süt yardımı ile ıslatın.

11. Üzerini süslemek için çikolatayı benmari usulü eritin.

12. Erittiğiniz çikolatayı kekin tamamına dökün.

13. Çikolata sosu donduktan sonra, kalbin tamamını badem drajeleri ile süsleyin.

14. Eşsiz çikolata ile süslenmiş badem drajeli pastanın tadını doyasıya çıkartın!