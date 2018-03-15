Dondurucu Soğuklarda İçinizi Isıtacak 5 Çorba Tarifi

1.Süzme Mercimek Çorbası

Malzemeler:

• 1,5 su bardağı kırmızı mercimek

• 2 su bardağı tavuk suyu

• 2 su bardağı su

• 1 adet orta boy soğan

• 1 adet orta boy patates

• 1 adet orta boy havuç

• 1 yemek kaşığı un

• 1/2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

Tarif:

• Patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyun.

• Tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve büyüklükte doğrayın.

• Mercimekleri bol suda yıkayın.

• Bir tencerenin içinde tereyağı ve sıvı yağı eritin.

• Soğanları ilave edin ve kavurmaya başlayın. Hemen ardından havuç ve patatesleri de ekleyerek kavurmaya devam edin.

• Üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve suyu ekleyerek kaynatın.

• Sebzeler iyice yumuşayıp, mercimekler piştiğinde Arçelik B-Fit Power Blender’dan geçirin ve tekrar ocağa alın.

• Tereyağı ve unu kavurun.

• Çorbayı yavaşça içine aktarın ve karışımı çorbaya alıştırın.

• Elde ettiğiniz karışımı çorbanın içine dökün ve karıştırın.

• Pişirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin.

Afiyet olsun!

2.Yer Elması Çorbası





Malzemeler:

• 500 gr yer elması

• 4 adet küçük patates

• 1 adet orta boy soğan

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• 5 su bardağı su

• 1 su bardağı tavuk suyu

• Tuz

• Karabiber

Tarif:

• Bir kaba su doldurun ve üzerine limon sıkın. Yer elmalarını soyun ve içine atın.

• Soğanı soyun ve piyazlık doğrayın.

• Patatesleri soyduktan sonra iri parçalar halinde doğrayın.

• Tereyağını ve sıvıyağı tencereye aldıktan sonra soğanları ilave ederek pembeleşinceye kadar kavurun.

• Soğanların üstüne patatesleri ilave ederek en az 2 dakika kavurun.

• Yer elmasını da tencereye ilave ederek kavurmaya devam edin.

• Suyu ve et suyunu da ekleyerek, sebzeler yumuşayıncaya kadar kapağı kapalı olarak orta ateşte pişirin.

• Pişen sebzelerin üzerine tuz ve karabiber ilave ederek çorbanızı tatlandırın.

• Çorbayı Arçelik B-Fit Power Blender’dan geçirin ve daha sonra kaynatın.

Afiyet olsun!

3.Kırmızı Pancar Çorbası





Malzemeler:

• 2 adet orta boy kırmızı pancar

• 1 adet orta boy patates

• 1 adet iri havuç

• 1 adet orta boy soğan

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• 1,5 litre su

• Tuz

Yapılışı:

• Pancar, havuç, soğan ve patatesleri soyun ve istediğiniz boyutta doğrayın.

• Orta boy bir tencerede zeytinyağını kızdırmaya başlayın.

• Kızdırdığınız yağa doğradığınız tüm malzemeyi ekleyerek 2-3 dakika kavurun.

• Pancarlar diğer sebzeleri boyamaya başladığında üzerine 1,5 litre suyu ekleyin.

• Tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte sebzeleri pişirin.

• Pancarlar ve havuçlar yumuşadığı zaman çorbaya tuzu ilave edin ve ocaktan alın.

• Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar Arçelik B-Fit Power Blender’dan geçirin.

• Daha sonra tekrar ocağa alıp 10 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Afiyet olsun!

4. Brokoli Çorbası





Malzemeler:

• 600 gr. brokoli

• 1 orta boy kuru soğan

• 1 tablet et bulyon

• 1 adet orta boy patates

• 2 diş sarımsak

• 5-6 su bardağı sıcak su

• Yarım kutu çiğ krema

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• Karabiber

Tarif:

• Brokoliyi yıkayıp parçalara ayırın.

• Soğan ve patatesi küp küp doğrayın.

• Sarımsakları havan yardımıyla ezin.

• Tereyağını tencerede erittikten sonra soğanı tencereye koyun ve pembeleşene kadar kavurun.

• Patates, brokoli ve sarımsağı da ekleyerek 5-6 dakika daha kavurun.

• Kavurduğunuz sebzelere su ekleyin.

• Tüm sebzeler iyice yumuşayana kadar hepsini haşlayın.

• Haşlanan sebzelere kremayı da ekleyerek karıştırın.

• Tüm malzemeler parçalanana kadar Arçelik B-Fit Power Blender’dan geçirin.

• Blender’dan geçirdiğiniz çorbayı 10 dakika daha kaynatın.

• Brokoli parçalarıyla kâselerde servisinizi yapın, afiyetle yiyin!

5.Kremalı Balkabağı Çorbası





Malzemeler:

• 250 gr. balkabağı

• 1 adet küçük boy havuç

• 1 adet küçük boy soğan

• 1 tatlı kaşığı taze zencefil

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı un

• 5 su bardağı su

• Yarım paket krema

• Tuz

• Karabiber

• Muskat

Tarif:

• Balkabaklarını dilimli almadıysanız, ayırın ve dilimleyin.

• Soğan ve havucu soyduktan sonra yemeklik doğrayın.

• Zencefilleri rendeleyin veya küp küp doğrayın.

• 1 yemek kaşığı tereyağını tencereye alın.

• Kabak, soğan ve havuca, bir miktar tuz ilave ederek yaklaşık 2 dakika kavurun.

• 5 su bardağı su ekleyin ve kabaklar yumuşayıncaya kadar orta ateşte kaynatın.

• Yumuşayan kabakları Arçelik B-Fit Power Blender’dan geçirin.

• Küçük bir tavada 1 yemek kaşığı un ve tereyağını kavurun.

• Kaynayan çorbadan 1-2 kepçe alıp kavurduğunuz unu çırparak açın ve tenceredeki çorbaya ilave edin.

• Kremayı bir kâseye alın.

• Çorbadan 1 kâse içine alıp iyice çırpın ve tencereye ilave ederek karıştırın.

• Karabiber, muskat ve zencefili de ekleyip 1 taşım daha kaynatın.

• Çorbanızı kabak çekirdeği veya ekstra krema ile servis yapın.

Afiyet olsun!