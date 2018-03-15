Dondurucu Soğuklarda İçinizi Isıtacak 5 Çorba Tarifi

1.Süzme Mercimek Çorbası
Malzemeler:
• 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
• 2 su bardağı tavuk suyu
• 2 su bardağı su
• 1 adet orta boy soğan
• 1 adet orta boy patates
• 1 adet orta boy havuç
• 1 yemek kaşığı un
• 1/2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
Tarif:
• Patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyun.
• Tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve büyüklükte doğrayın.
• Mercimekleri bol suda yıkayın.
• Bir tencerenin içinde tereyağı ve sıvı yağı eritin.
• Soğanları ilave edin ve kavurmaya başlayın. Hemen ardından havuç ve patatesleri de ekleyerek kavurmaya devam edin.
• Üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve suyu ekleyerek kaynatın.
• Sebzeler iyice yumuşayıp, mercimekler piştiğinde Arçelik B-Fit Power Blender’dan geçirin ve tekrar ocağa alın.
• Tereyağı ve unu kavurun.
• Çorbayı yavaşça içine aktarın ve karışımı çorbaya alıştırın.
• Elde ettiğiniz karışımı çorbanın içine dökün ve karıştırın.
• Pişirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin.
Afiyet olsun!
2.Yer Elması Çorbası
Malzemeler:
• 500 gr yer elması
• 4 adet küçük patates
• 1 adet orta boy soğan
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• 5 su bardağı su
• 1 su bardağı tavuk suyu
• Tuz
• Karabiber
Tarif:
• Bir kaba su doldurun ve üzerine limon sıkın. Yer elmalarını soyun ve içine atın.
• Soğanı soyun ve piyazlık doğrayın.
• Patatesleri soyduktan sonra iri parçalar halinde doğrayın.
• Tereyağını ve sıvıyağı tencereye aldıktan sonra soğanları ilave ederek pembeleşinceye kadar kavurun.
• Soğanların üstüne patatesleri ilave ederek en az 2 dakika kavurun.
• Yer elmasını da tencereye ilave ederek kavurmaya devam edin.
• Suyu ve et suyunu da ekleyerek, sebzeler yumuşayıncaya kadar kapağı kapalı olarak orta ateşte pişirin.
• Pişen sebzelerin üzerine tuz ve karabiber ilave ederek çorbanızı tatlandırın.
• Çorbayı Arçelik B-Fit Power Blender’dan geçirin ve daha sonra kaynatın.
Afiyet olsun!
3.Kırmızı Pancar Çorbası
Malzemeler:
• 2 adet orta boy kırmızı pancar
• 1 adet orta boy patates
• 1 adet iri havuç
• 1 adet orta boy soğan
• Yarım çay bardağı zeytinyağı
• 1,5 litre su
• Tuz
Yapılışı:
• Pancar, havuç, soğan ve patatesleri soyun ve istediğiniz boyutta doğrayın.
• Orta boy bir tencerede zeytinyağını kızdırmaya başlayın.
• Kızdırdığınız yağa doğradığınız tüm malzemeyi ekleyerek 2-3 dakika kavurun.
• Pancarlar diğer sebzeleri boyamaya başladığında üzerine 1,5 litre suyu ekleyin.
• Tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte sebzeleri pişirin.
• Pancarlar ve havuçlar yumuşadığı zaman çorbaya tuzu ilave edin ve ocaktan alın.
• Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar Arçelik B-Fit Power Blender’dan geçirin.
• Daha sonra tekrar ocağa alıp 10 dakika daha kısık ateşte kaynatın.
Afiyet olsun!
4. Brokoli Çorbası
Malzemeler:
• 600 gr. brokoli
• 1 orta boy kuru soğan
• 1 tablet et bulyon
• 1 adet orta boy patates
• 2 diş sarımsak
• 5-6 su bardağı sıcak su
• Yarım kutu çiğ krema
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• Karabiber
Tarif:
• Brokoliyi yıkayıp parçalara ayırın.
• Soğan ve patatesi küp küp doğrayın.
• Sarımsakları havan yardımıyla ezin.
• Tereyağını tencerede erittikten sonra soğanı tencereye koyun ve pembeleşene kadar kavurun.
• Patates, brokoli ve sarımsağı da ekleyerek 5-6 dakika daha kavurun.
• Kavurduğunuz sebzelere su ekleyin.
• Tüm sebzeler iyice yumuşayana kadar hepsini haşlayın.
• Haşlanan sebzelere kremayı da ekleyerek karıştırın.
• Tüm malzemeler parçalanana kadar Arçelik B-Fit Power Blender’dan geçirin.
• Blender’dan geçirdiğiniz çorbayı 10 dakika daha kaynatın.
• Brokoli parçalarıyla kâselerde servisinizi yapın, afiyetle yiyin!
5.Kremalı Balkabağı Çorbası
Malzemeler:
• 250 gr. balkabağı
• 1 adet küçük boy havuç
• 1 adet küçük boy soğan
• 1 tatlı kaşığı taze zencefil
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı un
• 5 su bardağı su
• Yarım paket krema
• Tuz
• Karabiber
• Muskat
Tarif:
• Balkabaklarını dilimli almadıysanız, ayırın ve dilimleyin.
• Soğan ve havucu soyduktan sonra yemeklik doğrayın.
• Zencefilleri rendeleyin veya küp küp doğrayın.
• 1 yemek kaşığı tereyağını tencereye alın.
• Kabak, soğan ve havuca, bir miktar tuz ilave ederek yaklaşık 2 dakika kavurun.
• 5 su bardağı su ekleyin ve kabaklar yumuşayıncaya kadar orta ateşte kaynatın.
• Yumuşayan kabakları Arçelik B-Fit Power Blender’dan geçirin.
• Küçük bir tavada 1 yemek kaşığı un ve tereyağını kavurun.
• Kaynayan çorbadan 1-2 kepçe alıp kavurduğunuz unu çırparak açın ve tenceredeki çorbaya ilave edin.
• Kremayı bir kâseye alın.
• Çorbadan 1 kâse içine alıp iyice çırpın ve tencereye ilave ederek karıştırın.
• Karabiber, muskat ve zencefili de ekleyip 1 taşım daha kaynatın.
• Çorbanızı kabak çekirdeği veya ekstra krema ile servis yapın.
Afiyet olsun!
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