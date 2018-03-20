Demir Yüklü Ispanaklı 3 Pratik Tarif

Kremalı Ispanak Çorbası

Güç bizde artık! Yemyeşil rengini ıspanaktan alıyor, krema da lezzetine lezzet katıyor.

Malzemeler:

500 gram körpe ıspanak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı sıcak tavuk suyu

Yarım su bardağı krema

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 çay kaşığı tuz

Tarif:

Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik olacak şekilde Arçelik In Love Doğrayıcı ile doğrayın.

Körpe ıspanakları bol suda güzelce yıkayın.

Yıkadığınız körpe ıspanak yapraklarının suyunu süzdürdükten sonra mümkünse salata kurutucusunda kurutun.

Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın.

Yemeklik doğradığınız kuru soğanları hafif bir renk alana kadar zeytinyağında kavurun.

Arzuya göre elinizle küçük parçalara ayırdığınız körpe ıspanak yapraklarını tencereye aktarın ve soğanlarla birlikte kavurmayı sürdürün.

Çorbaya unu kattıktan sonra kokusu çıkıp, renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika boyunca kavurun.

Arçelik Kahve ve Baharat Öğütücü ile taze çekilmiş tane karabiber ve tuzu ilave edin.

Sıcak durumda olan tavuk suyunu azar azar tencereye aktarın.

Unun topaklanmaması için Arçelik In Love El Blender’ı ile sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin.

Kıvam almaya başlayan çorbaya kesilmemesi için kremayı azar azar ekleyin, çorbanın altını kıstıktan sonra hızlıca karıştırın.

Çorbayı bu aşamada Arçelik In Love El Blender’dan geçirin.

Bu şekilde 5 dakika daha pişirdikten sonra vitamin deposunun keyfinin çıkarın.

Afiyet olsun!

Ispanaklı Muffin

Muffin olur da ıspanaklısı olmaz mı? Tadı da görüntüsü kadar mükemmel! Ispanaklı muffin, süngerimsi dokusu ve hamurunun ıspanağa gösterdiği güzel ilgi sebebiyle damaklardan düşmeyen bir lezzet haline geliyor. Bu lezzet çay saatlerinize damga vurmaya pek meraklı! İşte ıspanaklı muffin tarifi…

Malzemeler:

4 adet büyük boy yumurta

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı erimiş tereyağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı beyaz peynir

7-8 dal ıspanak yaprağı

Tarif:

Ispanakları yıkayıp temizledikten sonra orta boy tencerede haşlayın.

Ardından fazla suyunu almak için 5 dakika kadar süzgeçte bekletin.

Haşladığınız ıspanağı Arçelik In Love El Blender'ı yardımıyla püre haline getirin.

Ayrı bir yere yumurtaların sarısı ve beyazını ayırın.

Kalan 3 yumurtayı, tuz ve şekerle Arçelik In Love Mikser ile çırptıktan sonra sırası ile yoğurt ve yağı da katıp karıştırın.

Mısır unu, un ve kabartma tozunu da karıştırdıktan sonra zar büyüklüğünde doğranmış peyniri ve çok ince şekilde doğranmış ıspanağı da ekleyerek karıştırın.

Koyu kıvamda bir hamur elde edin.

Arçelik Ankastre Fırın’ınızı 190 dereceye ayarlayın.

Muffin kalıplarını yağlayın ardından yumurta akını çırpıcı yardımıyla köpürtün.

Köpürttüğünüz yumurta akını diğer karışımla karıştırın kalıplara dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Süslemek için; bir küçük parça ıspanağı üzerine yerleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Ispanaklı Smoothie

Smoothie'ler birçok yararlı meyve veya sebzelerden yapılıyor. Yeşil yapraklı sebzeler de magnezyum ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Hele de ıspanak… Birçoğunuz ıspanak sevmez ama bu yeşil renkli reçete size ıspanağı sevdirecek! İşte hem sağlıklı hem de pratik ıspanaklı smoothie tarifi…

Malzemeler:

2 avuç körpe ıspanak

3 adet orta boy yeşil elma

5 gram taze zencefil

4 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı demlenmiş yeşil çay

1 tatlı kaşığı bal

Tarif:

Körpe ıspanakları bol suda yıkayın ve kurutun.

Zencefilin kabuğunu ince bir şekilde soyun ve ardından küçük parçalar halinde kesin.

Yeşil elmaları bol suda yıkadıktan sonra dört eşit parçaya bölün ve çekirdekli kısımlarını çıkartın.

Yeşil çay yapraklarını sıcak suda demledikten sonra süzüp soğumasını bekleyin.

Yoğurt, bal, körpe ıspanak yaprakları, zencefil parçaları ve demlenmiş yeşil çayı Arçelik B-Fit Power Blender içerisine yerleştirin.

Tek tek eklediğiniz kabuklu yeşil elma dilimlerinin yardımıyla tüm malzemeleri kısa bir süre hafif pütürlü kalana kadar Arçelik B-Fit Power Blender'dan geçirin.

Sağlık deposu yeşil reçeteyi afiyetle tüketin!