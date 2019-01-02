Tadına Doyulmaz Vitamin Deposu: Sütlü Ispanak Çorbası
Sayısız faydası olan ıspanağı bu haliyle çok seveceksiniz! Üstelik sütle lezzetine ve kıvamına imzayı atıyor. İşte her mutfakta denenmesi gereken sütlü ıspanak çorbası tarifi…
Malzemeler:
• 700 g kilo ıspanak
• 4 su bardağı süt
• 2 yemek kaşığı un
•1,5 su bardağı su
• 1 adet kuru soğan
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
• Yarım çay kaşığı muskat rendesi
Tarif:
1. Soğanları yemeklik doğrayın.
2. Arçelik Ankastre Ocak'a aldığınız bir tavada irice doğradığınız ıspanaklarla beraber kavurun.
3. Başka bir tavada yağı ve unu kavurun. Un sararmaya başladığında yavaş yavaş sütü ilave edin. En son suyu koyup pişirin.
4. Ardından kavurduğunuz ıspanakla birlikte karabiber, tuz ve muskat rendesini de ekleyin.
5. Tüm karışımı Arçelik Rose Gold Eternity El Blender'ına alıp çorba kıvamına getirin.
6. Çorbanıza hem lezzet hem görsellik katmak için birkaç dilim ekmeği Arçelik Rose Gold Eternity Ekmek Kızartma Makinesi'nde kızartın ve servis ederken çorbanızın üstün ekleyin.
7. Afiyet olsun!
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