Nohutlu Ispanak Çorbası
Soğuk kış günleri kapımızı çalarken hem besleyici hem de leziz bir çorba istiyorsanız bu tarifimiz tam size göre!
Malzemeler:
•1 adet soğan
•1 adet domates
•1 yemek kaşığı tereyağı
•2 yemek kaşığı zeytinyağı
•300 g ıspanak
•5-6 adet kale yaprağı
•1,5 su bardağı haşlanmış nohut
•3 su bardağı sebze suyu
•2 su bardağı su
•2 yemek kaşığı un
•1 çay kaşığı kırmızı toz biber
•1 çay kaşığı karabiber
•1 tatlı kaşığı tuz
Tarif:
1-Ispanak ve kale yapraklarını bol su içinde birkaç kez yıkayın.
2-Soğanları ince ince, domateslerin de kabuğunu soyup küp küp doğrayın.
3-Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencere içine tereyağı ve zeytinyağını alıp ısıtın.
4-Üstüne doğradığınız soğan ve domatesleri ekleyip pişirmeye başlayın.
5-Tuz, kırmızı toz biber, karabiberi ilave edip sürekli karıştırılarak kavrurun.
6-Ardından 2 yemek kaşığı unu da ekleyip soğanlar pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin.
7-Küçük küçük doğradığınız ıspanak ve kale yapraklarını ekleyin.
8-Haşlanmış nohutu da ekleyip birkaç dakika karıştırdıktan sonra suyu ve sebze suyunu ilave edilip, orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştırın.
9-Çorba kıvam alınca Arçelik Ankastre Ocak’ı kapatın, sıcak olarak servis yapın.
10-Afiyet olsun!
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