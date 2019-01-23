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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çorbalar
23.01.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Ev Yapımı Ramen Erişte

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Ev Yapımı Ramen Erişte

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Ev Yapımı Ramen Erişte var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

 

Ev Yapımı Ramen Erişte | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Ev Yapımı Ramen Erişte var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
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Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı susam yağı
  • 5 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı rende zencefil
  • 5 dal taze soğan
  • 1 tatlı kaşığı tabasco sosu
  • 3 bardak tavuk suyu
  • 2 bardak et suyu
  • 3-4 damla balık sos
  • 3 yemek kaşığı soya sos
  • 2 adet yumurta
  • Tuz
  • Karabiber

Noodle için;

  • 4 yumurta
  • 400 g un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Tarif:

  1. 400 g unu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesine alın, içerisine 4 yumurtayı kırın.
  2. Tuzu ilave edin ve yoğurma aparatıyla yoğurmaya başlayın.
  3. Sert bir hamur elde edin. Hamuru en az 30 dk dinlenmeye bırakın.
  4. Noodle hamuru dinlendikten sonra Multi Şef’in hamur açma aparatıyla açın.
  5. Daha sonra hamur kesme aparatından geçirerek çok ince noodle’lar elde edin.
  6. Bir miktar un serperek üzeri açık bir şekilde masanın üzerinde bir süre bekletin, birbirine yapışmamasını sağlayın.
  7. Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin.
  8. İçerisine rendelenmiş zencefil ve sarımsakları ilave ederek bir miktar kavurun.
  9. Bu aşamada çok dikkatli olun, sarımsaklar çok hızlı bir şekilde yanabilir.
  10. Sarımsakları yakmadan hemen üzerine tavuk suyunu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
  11. Tavuk suyu kaynadığında içerisine soya sosu ve acı sosu ilave edin.
  12. Tavuk suyu kaynarken içerisine hazırladığınız taze noodle’ları atın ve 3 dakika kadar pişirip ocağı kapatın.
  13. En son olarak içerisine çok ince kıyılmış taze soğan ilave edip servis edin.
  14. Afiyet olsun!

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