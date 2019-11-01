Bol Vitaminli Kuşkonmazlı Çorba
Kuşkonmaz mutfağımıza çok misafir olmasa da faydaları saymakla bitmeyen bir sebzedir. Özellikle brokoli, ıspanak gibi diğer yeşil sebzelerle birlikte çok vitaminli ve lezzetli çorbalar yapabilirsiniz. İşte bol vitaminli kuşkonmazlı çorba tarifi…
Malzemeler:
*1 demet kuşkonmaz
*4-5 dal brokoli
*Yarım demet ıspanak
*3 yemek kaşığı tereyağı
*1,5 yemek kaşığı un
*5 su bardağı et suyu
*3 yemek kaşığı krema
*1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber
*1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
*1 çay kaşığı taze zencefil
*1 çay kaşığı tuz
Tarif:
1-Kuşkonmaz, brokoli ve ıspanakları iyice yıkayın.
2-Yıkadığınız kuşkonmazların dış kabuklarını bir soyacak yardımıyla ince bir şekilde soyun.
3-Kuşkonmazları halka halka doğrayın.
4-Tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede eritin.
5-Çorbaya kıvamını verecek olan unu ekledikten sonra kokusu çıkıp, hafif bir renk alana kadar kısık ateşte kavurun.
6-Üzerine Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile doğradığınız kuşkonmaz ve brokolileri de ekleyip 3-4 dakika kadar kavurun.
7-Ardından ıspanak ve zencefili de ekleyin.
8-Üzerine süt ve et suyunu azar azar ekleyip kısaca karıştırıp kapağını kapatın.
9-Sebzeler pişene kadar 15-20 dakika pişirin.
10-Piştikten sonra Arçelik Rose Gold Eternity El Blender’ı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.
11-Çorbanızın üzerine taze çekilmiş tane karabiber, tuz ve kırmızı biberi ekleyin.
12-Kısık ateşte kıvam alana kadar yaklaşık 5-6 dakika daha pişirin.
13-Servis kaselerine aldığınız çorbayı, kuşkonmaz ve kızarmış ekmekle sıcak olarak servis edin.
14-Afiyet olsun!
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