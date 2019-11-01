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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çorbalar
01.11.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Bol Vitaminli Kuşkonmazlı Çorba

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Bol Vitaminli Kuşkonmazlı Çorba

Kuşkonmaz mutfağımıza çok misafir olmasa da faydaları saymakla bitmeyen bir sebzedir. Özellikle brokoli, ıspanak gibi diğer yeşil sebzelerle birlikte çok vitaminli ve lezzetli çorbalar yapabilirsiniz. İşte bol vitaminli kuşkonmazlı çorba tarifi…

Malzemeler:

*1 demet kuşkonmaz
*4-5 dal brokoli
*Yarım demet ıspanak
*3 yemek kaşığı tereyağı
*1,5 yemek kaşığı un
*5 su bardağı et suyu
*3 yemek kaşığı krema
*1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber
*1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
*1 çay kaşığı taze zencefil
*1 çay kaşığı tuz

Tarif:

1-Kuşkonmaz, brokoli ve ıspanakları iyice yıkayın.
2-Yıkadığınız kuşkonmazların dış kabuklarını bir soyacak yardımıyla ince bir şekilde soyun.
3-Kuşkonmazları halka halka doğrayın.
4-Tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede eritin.
5-Çorbaya kıvamını verecek olan unu ekledikten sonra kokusu çıkıp, hafif bir renk alana kadar kısık ateşte kavurun.
6-Üzerine Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı ile doğradığınız kuşkonmaz ve brokolileri de ekleyip 3-4 dakika kadar kavurun.
7-Ardından ıspanak ve zencefili de ekleyin.
8-Üzerine süt ve et suyunu azar azar ekleyip kısaca karıştırıp kapağını kapatın.
9-Sebzeler pişene kadar 15-20 dakika pişirin.
10-Piştikten sonra Arçelik Rose Gold Eternity El Blender’ı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.
11-Çorbanızın üzerine taze çekilmiş tane karabiber, tuz ve kırmızı biberi ekleyin.
12-Kısık ateşte kıvam alana kadar yaklaşık 5-6 dakika daha pişirin.
13-Servis kaselerine aldığınız çorbayı, kuşkonmaz ve kızarmış ekmekle sıcak olarak servis edin.
14-Afiyet olsun!

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