Bu Tariflerde Bol Bol Yeşillik Var: Sağlıklı 4 Enfes Salata Tarifi

1- Salatanın En Renklisi: Kale Yatağında Hurmalı Salata

Malzemeler:

• ½ çay kaşığı kimyon tohumu

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 çorba kaşığı limon suyu

• ¼ çay kaşığı ince deniz tuzu

• 1 demet kale (sapları çıkarılmış)

• Yarım demet maydanoz

• Birkaç tane nane yaprakları

• Yarım su bardağı ceviz

• 2 büyük tatlı hurma

• ½ bardak nar taneleri

Tarif:

1. Arçelik Ankastre Ocağa aldığınız küçük bir tavada zeytinyağıyla birlikte kimyon tohumlarını kavurun.

2. Kavrulan kimyonları ezerek harç haline getirin.

3. Sapları çıkarılmış kalenin yapraklarını küçük parçalar halinde ayırın.

4. Kimyon harcını yaprakların üzerinde gezdirin.

5. Elinizi kullanarak yaprakları sıkın ve iyice harmanlayın.

6. En az 10 dakika beklettikten sonra maydanozları ilave edin.

7. Üzerine nar tanelerini ekleyin.

8. Küçük parçalar halinde kesilmiş cennet hurmalarını, nane yapraklarını cevizi ve tuzu ekleyin.

9. Son olarak limon suyunu ekleyerek karıştırın, eşsiz lezzetin tadını doyasıya çıkarın!

2- İştah Kabartıyor: Greyfurtlu Marullu Salata





Malzemeler:

• 1 demet kuzu marul

• 1 tane greyfurt

• Ceviz parçaları

• Zeytinyağı

• Tuz

• Karabiber

Tarif:

1. 1 demet kuzu marulu saplarından ayırın ve bol suda güzelce yıkayın.

2. Greyfurtu küçük parçalar halinde dilimleyin.

3. Dilimlediğiniz greyfurt parçalarını kuzu marula ilave edip elinizle yavaşça harmanlayın.

4. Biraz tuz ilave ettikten sonra bir miktar zeytinyağı salatanın üzerinde gezdirin.

5. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra bir kaşık yardımıyla karıştırın.

6. Üzerini ceviz parçalarıyla süsledikten sonra afiyetle yiyin!

3- Kinoanın En Muhteşem Hali: Kinoalı Balkabaklı Salata





Malzemeler:

• Yarım fincan kırmızı kinoa

• Yarım fincan beyaz kinoa

• 2 su bardağı sebze suyu

• 3 bardak doğranmış balkabağı

• 2 orta boy avokado

• ¼ bardak taze sıkılmış limon suyu

• 1/3 fincan zeytinyağı

• Tuz

Tarif:

1. Arçelik Ankastre Fırını 400 derecede ısıtın.

2. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve küçük parçalar halinde küp küp doğranmış balkabaklarını dizin.

3. Üzerinde zeytinyağı gezdirerek 45 dakika boyunca kızartın.

4. Kenarları çıtır çıtır olduğunda fırından alın.

5. Kırmızı ve beyaz kinoayı Arçelik Ankastre Ocağa koyduğunuz bir tencerede sebze suyu eşliğinde kaynatın.

6. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın ısısını düşürün ve tencerenin kapağını aralık kalacak şekilde kapatın.

7. 15 dakika sonra altını kapatın.

8. Bir tabağa pişmiş kinoayı koyun ve üzerine kavrulmuş balkabaklarını ilave edin.

9. Avokadoları yarım ay şeklinde kesin ve balkabaklarının üzerine ekleyin.

10. Üzerine tuz serptikten sonra limon suyunu ekleyin, zeytinyağını gezdirin.

11. Sağlık deposu kinoa ve turuncu rengiyle mutluluk veren balkabağı salatasını afiyetle yiyin!

4- Yeşil Sarı ve Beyazın Muhteşem Uyumu: Peynirli Yeşillikli Nohut Salatası

Malzemeler:

• 300 gram nohut

• 1 demet maydanoz

• 6 dal roka

• 1 su bardağı beyaz peynir

• 1 tane taze sıkılmış limonun suyu

• Zeytinyağı

• Tuz

• Karabiber

Tarif:

1. Nohutu Arçelik Ankastre Ocakta haşlayın.

2. Maydanoz ve rokanın saplarını ayırın.

3. Bir tabağa maydanozu ve böldüğünüz roka parçalarını koyun.

4. Peyniri dilediğiniz şekilde bölerek ekleyin.

5. Üzerine haşlanmış nohutları ilave edin.

6. Tuz ve karabiberini de ekledikten sonra limon suyu ve zeytinyağını salatanın üzerinde gezdirin.

7. Afiyet olsun!

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